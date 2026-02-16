В "Тузловских лиманах" в Одесской области погибли тысячи черношеих ныряльщиков, — исследователь

В Одесской области на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксировано красивых птиц с красными глазами — пирникоз черношейных, этот вид больше всего пострадал из-за выброса в Черное море растительного масла, произошедшего из-за удара РФ по порту "Южный" в конце 2025 года.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который обнародовал фото необычной птицы.

По его словам, фотографии сделаны в феврале 2026 года, на них — ныряльщики черношейные на лиманах нацпарка. Видно как словно нарисованная вода застыла на перьях пернатого, что из-за особого цвета глаз напоминает сказочное существо.

"Когда ты видишь птицу, которая не повреждена маслом — как на фото, то видишь красивую картину, когда стекают капли по перьям птицы, как уникальное тело здоровых ныряльщиков естественно отталкивает от себя воду", — пояснил ученый.

По его словам, дикая природа хранит много тайн, в том числе и трагических. Среди них — последствия утечки в Черное море подсолнечного масла, что произошло в декабре 2025 года из-за дроновую атаку РФ по порту "Южный". В результате, по словам исследователя, погибло множество гидробионтов и птиц, особенно пострадали именно ныряльщики черношейные — невероятно красивые птицы с ярко красными глазами.

По оценкам исследователей, добавляет Русев, из-за утечки масла птиц только этого вида погибло около 3 тыс., и сейчас море продолжает выбрасывать на побережье в нацпарке "Тузловские лиманы" загрязненную воду и мертвых птиц. Как отмечает ученый, это далеко от места аварии.

"И каждый раз мы фиксируем на берегах моря мертвых птиц, а среди них — чаще всего ныряльщицу черношейку. Этот вид очень красивых птиц прекрасно и гармонично приспособлены к жизни в воде и на воде, но антропогенное воздействие убивает их и заставляет страдать от невозможности нырять и питаться", — отметил исследователь.

Он подчеркивает, что не обнародует фото с невероятным количеством найденных трупов, чтобы не травмировать людей.

