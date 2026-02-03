Исчезающая галапагосская птица показалась в неожиданном месте: в 4800 км от места гнездования

Исследователи заметили волнистого альбатроса у побережья центральной Калифорнии — это лишь второй в истории случай наблюдения этого вида к северу от Центральной Америки.

Волнистый альбатрос — исчезающая галапагосская морская птица с черными глазами-пуговками, размах крыльев которой может достигать 2,4 метра. Большую часть времени представители этого вида проводят в воздухе над океаном. Но на этот раз волнистый альбатрос удивил ученых — вид, известный тем, что гнездится на Галапагосских островах заметили в 48000 км от них, пишет Science Alert.

По словам морского орнитолога Тэмми Рассел из Института Фараллона и Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, "залетную" птицу заметили в 37 километрах от побережья мыса Пьедрас-Бланкас, примерно посередине между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Рассел отмечает, что взрослая птица, похоже, не стремилась возвращаться на юг.

Исследователи считают, что почти невозможно определить, почему птица оказалась так далеко от своего дома. Одной из причин может быть шторм, который загнал морскую птицу так далеко на север. Впрочем, некоторые птицы также просто склонны к бродяжничеству, а потому улетают дальше от дома, чем другие.

Рассел также предполагает, что птица не размножалась в прошлом сезоне. Так как взрослые особи откладывают яйца весной, а птенцы покидают гнезда к январю. Исследователи также считают, что птица могла отравиться в странствия на год и скоро вернется на Галапагосы, чтобы воссоединиться со своей парой на следующий сезон размножения.

По словам руководителя проекта eBird в лаборатории орнитологии Корнельского университета Маршалла Илиффа, морские птицы, такие как альбатросы, способны преодолевать большие расстояния в поисках пищи. Например, одна особь может регулярно появляться далеко от дома, даже в неправильном полушарии или, в исключительных случаях, в неправильном океане. Наблюдения показывают, что нехватка пищи может побудить птицу к странствиям, но появление одной птицы также может быть случайностью. На данный момент нет никаких доказательств того, что это что-то иное, кроме случайности.

Отметим, что волнистые альбатросы сегодня находятся под угрозой исчезновения — по данным Американского общества охраны птиц, ареал обитания этой птицы ограничен тропиками, а их гнезда расположены на лавовых полях среди разбросанных валунов и редкой растительности. Некоторые из особей могут достигать 45 лет, а основу их рациона составляет рыба, кальмары и ракообразные.

