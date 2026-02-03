Зникаючий галапагоський птах з'явився у несподіваному місці: за 4800 км від місця гніздування

Дослідники помітили хвилястого альбатроса біля узбережжя центральної Каліфорнії — це лише другий в історії випадок спостереження цього виду на північ від Центральної Америки.

Хвилястий альбатрос — галапагоський морський птах із чорними очима-гудзиками, що зникає, розмах крил якого може досягати 2,4 метра. Більшу частину часу представники цього виду проводять у повітрі над океаном. Але цього разу хвилястий альбатрос здивував учених — вид, відомий тим, що гніздиться на Галапагоських островах помітили за 48000 км від них, пише Science Alert.

За словами морського орнітолога Теммі Рассел з Інституту Фараллона та Інституту океанографії Скриппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, "залітного" птаха помітили за 37 кілометрів від узбережжя мису П'єдрас-Бланкас, приблизно посередині між Сан-Франциско і Лос-Анджелесом. Рассел зазначає, що дорослий птах схоже не прагнув повертатися на південь.

Дослідники вважають, що майже неможливо визначити, чому птах опинився так далеко від свого дому. Однією з причин може бути шторм, який загнав морського птаха так далеко на північ. Утім, деякі птахи також просто схильні до бродяжництва, а тому відлітають далі від дому, ніж інші.

Рассел також припускає, що птах не розмножувався минулого сезону. Адже дорослі особини відкладають яйця навесні, а пташенята залишають гнізда до січня. Дослідники також вважають, що птах міг отруїтися в мандри на рік і скоро повернеться на Галапагоси, щоб возз'єднатися зі своєю парою на наступний сезон розмноження.

За словами керівника проєкту eBird у лабораторії орнітології Корнелльського університету Маршалла Іліффа, морські птахи, такі як альбатроси, здатні долати великі відстані в пошуках їжі. Наприклад, одна особина може регулярно з'являтися далеко від дому, навіть у неправильній півкулі або, у виняткових випадках, у неправильному океані. Спостереження показують, що нестача їжі може спонукати птаха до мандрів, але поява одного птаха також може бути випадковістю. Наразі немає жодних доказів того, що це щось інше, крім випадковості.

Зазначимо, що хвилясті альбатроси сьогодні перебувають під загрозою зникнення — за даними Американського товариства охорони птахів, ареал проживання цього птаха обмежений тропіками, а їхні гнізда розташовані на лавових полях серед розкиданих валунів і рідкісної рослинності. Деякі з особин можуть досягати 45 років, а основу їхнього раціону становить риба, кальмари та ракоподібні.

