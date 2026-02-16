У "Тузлівських лиманах" на Одещині загинули тисячі чорношиїх пірникоз, — дослідник

В Одеській області на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" зафіксовано красивих птахів з червоними очима — пірникоз чорношиїх, цей вид найбільше постраждав через викид у Чорне море рослинної олії, що стався через удар РФ по порту "Південний" наприкінці 2025 року.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив фото незвичайного птаха.

За його словами, світлини зроблені у лютому 2026 року, на них — пірникози чорношиї на лиманах нацпарку. Видно як немов намальована вода застигла на пір'ї пернатого, що через особливий колір очей нагадує казкову істоту.

"Коли ти бачиш птаха, який не ушкоджений олією — як на фото, то бачиш красиву картину, коли стікають краплі пір’ям птаха, як унікальне тіло здорових пірникоз природно відштовхує від себе воду", — пояснив науковець.

За його словами, дика природа зберігає багато таємниць, зокрема і трагічних. Серед них — наслідки витоку у Чорне море соняшникової олії, що сталося у грудні 2025 року через дронову атаку РФ по порту "Південний". У результаті, за словами дослідника, загинуло безліч гідробіонтів та птахів, особливо постраждали саме пірникози чорношиї — неймовірно красиві птахи з яскраво червоними очима.

Відео дня

За оцінками дослідників, додає Русєв, через виток олії птахів тільки цього виду загинуло близько 3 тис., та зараз море продовжує викидати на узбережжя у нацпарку "Тузлівські лимани" забруднену воду та мертвих птахів. Як зазначає вчений, це далеко від місця аварії.

"І кожного разу ми фіксуємо на берегах моря мертвих птахів, а серед них — найчастіше пірникозу чорношию. Цей вид дуже красивих птахів чудово і гармонійно пристосовані до життя у воді та на воді, але антропогенний вплив вбиває їх і змушує страждати від неможливості пірнати й харчуватися", — зауважив дослідник.

Він підкреслює, що не оприлюднює фото з неймовірною кількістю знайдених трупів, щоб не травмувати людей.

Нагадаємо, учені показали, як альбатрос чистить пташеня гігантським дзьобом.

Фокус також писав про хвилястого альбатроса біля узбережжя центральної Каліфорнії.