Зворушливий момент: учені показали, як альбатрос чистить пташеня гігантським дзьобом (відео)

Дзьоб альбатроса — одного з найбільших морських птахів — може бути неймовірно величезним і небезпечним, проте він також може бути неймовірно спритним і ніжним інструментом, коли йдеться про чищення пташенят.

У період розмноження тисячі альбатросів гніздяться під теплим сонцем атола Мідвей, деякі з них також піклуються про своїх новонароджених пташенят. Тепер дослідники з організації "Друзі атола Мідвей" (FOMA) поділилися відео, на якому одне з найменших пташенят молі (лайсанського альбатроса) отримує дбайливе чищення дзьоба від свого батька, пише Popular Science.

За даними дослідників, дзьоби альбатросів є важливим інструментом виживання, проте їх також можна використовувати з точністю і ніжністю, коли йдеться про догляд за тендітним пташеням. Одразу після народження пташеня отримує як один із перших прийомів їжі смачний відригнутий риб'ячий жир. Відомо, що батьки годують крихітних пташенят поживною маслянистою сумішшю з частково переварених кальмарів і риб'ячої ікри.

Спостереження показують, що лайсанські альбатроси щороку повертаються в заповідник на північно-східній околиці Гавайського архіпелагу, де возз'єднуються зі своїми партнерами. Якщо все йде добре, самки відкладають одне яйце і залишаються на атолі для гніздування.

Волонтери також щорічно проводять перепис гнізд, що дає змогу визначити кількість птахів у період гніздування. Перепис 2025/2026 року показав:

28 246 гнізд каупу (чорноногий альбатрос);

589 623 гнізда молі (лайсанський альбатрос);

загалом 617 869 гнізд.

Серед птахів, що гніздяться, також помітили рекордсменку на ім'я Віздом — їй близько 75 років і вона відома як найстаріший птах, що гніздиться у світі. Віздом була помічена на атолі в листопаді 2025 року, але досі неясно, чи знесла вона ще одне яйце. Зазначимо, що вперше її ідентифікували й окільцювали 1956 року — відтоді самка відклала від 50 до 60 яєць, а за все життя в неї з'явилося до 30 пташенят. У 2024 році Віздом стала найстарішим відомим диким птахом у світі, який успішно відклав яйце, у віці, за оцінками, 74 років.

