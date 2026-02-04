Умилительный момент: ученые показали, как альбатрос чистит птенца гигантским клювом (видео)

Клюв альбатроса — одной из самых крупных морских птиц — может быть невероятно огромным и опасным, однако он также может быть невероятно ловким и нежным инструментом, когда речь идет о чистке птенцов.

В период размножения тысячи альбатросов гнездятся под теплым солнцем атолла Мидуэй, некоторые из них также заботятся о своих новорожденных птенцах. Теперь исследователи из организации Друзья атолла Мидуэй" (FOMA) поделились видео, на котором один из самых маленьких птенцов моли (лайсанского альбатроса) получает бережную чистку клюва от своего родителя, пишет Popular Science.

По данным исследователей, клювы альбатросов являются важным инструментом выживания, однако они также могут использоваться с точностью и нежностью, когда речь идет об уходе за хрупким птенцом. Сразу послед рождения птенец получает в качестве одного из первых приемов пищи вкусный отрыгнутый рыбий жир. Известно, что родители кормят крохотных птенцов питательной маслянистой смесью из частично переваренных кальмаров и рыбьей икры.

Наблюдения показывают, что лайсанские альбатросы ежегодно возвращаются в заповедник на северо-восточной окраине Гавайского архипелага, где воссоединяются со своими партнерами. Если все идет хорошо, самки откладывают одной яйцо и остаются на атолле для гнездования.

Волонтеры также ежегодно проводят перепись гнезд, что позволяет определить количество птиц в период гнездования. Перепись 2025/2026 года показала:

28 246 гнезд каупу (черноногий альбатрос);

589 623 гнезда моли (лайсанский альбатрос);

всего 617 869 гнезд.

Среди гнездящихся птиц также заметили рекордсменку по имени Уиздом — ей около 75 лет и она известна как старейшая гнездящаяся птица в мире. Уиздом была замечена на атолле в ноябре 2025 года, но до сих пор неясно, снесла ли она еще одно яйцо. Отметим, что впервые ее идентифицировали и окольцевали в 1956 году — с тех пор самка отложила от 50 до 60 яиц, а за всю жизнь у нее появилось до 30 птенцов. В 2024 году Уиздом стала самой старой известной дикой птицей в мире, успешно отложившей яйцо, в возрасте, по оценкам, 74 лет.

