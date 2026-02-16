В Киеве 4-летний ребенок отравился наркотиками: матери грозит до 5 лет

В Киеве врачи госпитализировали 4-летнего мальчика, который отравился наркотическими веществами. Его мать со знакомым в это время употребляла наркотические вещества в другой комнате.

Теперь ей грозит наказание за невыполнение родительских обязанностей. Об этом сообщили в Нацполиции.

Медики получили вызов об отравлении парня в Голосеевском районе столицы. Его госпитализировали с острым токсическим действием неизвестного вещества. На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Во время общения с матерью ребенка и осмотра помещения правоохранители установили, что женщина является наркозависимой. Ее неоднократно привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей, а также систематически игнорировала замечания органов опеки и попечительства.

Відео дня

Киевлянка оставила сына без присмотра в одной из комнат квартиры, пока сама употребляла наркотические вещества в другой комнате. Маленький мальчик нашел на полу таблетку с содержанием наркотического вещества и проглотил ее. После этого состояние ребенка резко ухудшилось: появились признаки острой реакции организма, оглушение и непроизвольные движения. Малолетнего срочно госпитализировали в медицинское учреждение.

Матери грозит до пяти лет лишения свободы. Ребенок находится под наблюдением органов опеки. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Одессе полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в местном ресторане. Причиной стал отказ официантки принести ему наркотики.

Напомним, 11-летний мальчик из Кривого Рога оказался в больнице в тяжелом состоянии после того, как накануне его на регулируемом пешеходном переходе сбила судья одного из районных судов города на BMW