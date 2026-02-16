У Києві 4-річна дитина отруїлася наркотиками: матері загрожує до 5 років

У Києві лікарі госпіталізували 4-річного хлопця, який отруївся наркотичними речовинами. Його матір зі знайомим у цей час вживала наркотичні речовини в іншій кімнаті.

Тепер їй загрожує покарання за невиконання батьківських обов'язків. Про це повідомили в Нацполіції.

Медики отримали виклик щодо отруєння хлопця у Голосіївському районі столиці. Його госпіталізували із гострою токсичною дією невідомої речовини. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Під час спілкування з матір'ю дитини та огляду помешкання правоохоронці встановили, що жінка є наркозалежною. Її неодноразово притягуви до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків, а також систематично ігнорувала зауваження органів опіки та піклування.

Киянка залишила сина без нагляду в одній з кімнат квартири, поки сама вживала наркотичні речовини в іншій кімнаті. Маленький хлопчик знайшов на підлозі пігулку із вмістом наркотичної речовини та проковтнув її. Після цього стан дитини різко погіршився: з’явилися ознаки гострої реакції організму, оглушення та мимовільні рухи. Малолітнього терміново госпіталізували до медичного закладу.

Матері загрожує до п’яти років позбавлення волі. Дитина перебуває під наглядом органів опіки. Наразі її життю нічого не загрожує.

