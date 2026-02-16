"Физически невозможно": в КГГА признали, что не успевают убирать улицы (видео)

Гололед, который парализовал Киев 16 февраля, сохранится и завтра, а это значит, что повышенное внимание на дорогах никто не отменял.

В Киевской городской государственной администрации предупредили, что во вторник ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков, но с гололедом и желтым уровнем опасности.

Водителей и пешеходов просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

В частности, водителям не стоит нарушать скоростной режим и совершать рискованные маневры, не выезжать на летних шинах, обязательно включать противотуманные или габаритные огни, а при возможности и вовсе пользоваться общественным транспортом.

Что касается пешеходов, то им рекомендуют передвигаться не спеша, на немного согнутых в коленях ногах, быть осторожными на тротуарах и помнить, что автомобиль может занести, а также помнить, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Также в КГГА признали, что хоть коммунальные службы постоянно и осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно.

Тем временем в сети продолжают публиковать видео, снятые на дорогах столицы, где видно, что автомобили просто буксуют на льду, который, словно стекло, покрыл проезжие части. Также есть факты, когда авто, скатываясь с горок, таранят машины, стоящие сзади.

По информации патрульной полиции, в Киеве по состоянию на 16:00 зафиксировано 185 вызовов на ДТП. На данный момент известно о 10 потерпевших.

По Украине эта цифра еще выше: 785 вызовов о ДТП, из которых 79 — с пострадавшими. Есть погибшие.

Жители столицы рассказывают журналистам, что по городу ездит снегоуборочная техника якобы с поднятыми ковшами, а дорога в общественном транспорте занимает по 2,5-3 часа.

Из-за нехватки коммунальщиков даже пенсионерки берут в руки лопаты и расчищают снег.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Сергей Козырь уже раскритиковал столичные власти за качество расчистки улиц и привел в пример Харьков, Запорожье и Николаев. Он также заявил, что нечищеные улицы — прямая угроза экономике и обороноспособности страны.

