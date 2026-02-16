"Фізично неможливо": у КМДА визнали, що не встигають прибирати вулиці (відео)

Ожеледь, яка паралізувала Київ 16 лютого, збережеться і завтра, а це значить, що підвищену увагу на дорогах ніхто не скасовував.

У Київській міській державній адміністрації попередили, що у вівторок очікують на хмарну погоду з проясненнями та без опадів, але з ожеледицею та жовтим рівнем небезпеки.

Водіїв і пішоходів просять бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Зокрема, водіям не варто порушувати швидкісний режим і здійснювати ризиковані маневри, не виїжджати на літніх шинах, обов'язково вмикати протитуманні або габаритні вогні, а за можливості й зовсім користуватися громадським транспортом.

Щодо пішоходів, то їм рекомендують пересуватися не поспішаючи, на трохи зігнутих у колінах ногах, бути обережними на тротуарах і пам'ятати, що автомобіль може занести, а також пам'ятати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Також у КМДА визнали, що хоч комунальні служби постійно і здійснюють прибирання та протиожеледне оброблення, проте повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.

Тим часом у мережі продовжують публікувати відео, зняті на дорогах столиці, де видно, що автомобілі просто буксують на льоду, що, немов скло, вкрив проїжджі частини. Також є факти, коли авто, скочуючись з гірок, таранять автівки, що стоять позаду.

За інформацією патрульної поліції, у Києві станом на 16:00 зафіксовано 185 викликів на ДТП. Наразі відомо про 10 потерпілих.

По Україні ця цифра ще вища: 785 викликів про ДТП, з яких 79 — із постраждалими. Є загиблі.

Жителі столиці розповідають журналістам, що містом їздить снігоприбиральна техніка нібито з піднятими ковшами, а дорога в громадському транспорті займає по 2,5-3 години.

Через брак комунальників навіть пенсіонерки беруть до рук лопати і розчищають сніг.

Зі свого боку нардеп від "Слуги народу" Сергій Козир уже розкритикував столичну владу за якість розчищення вулиць і навів як приклад Харків, Запоріжжя та Миколаїв. Він також заявив, що нечищені вулиці — пряма загроза економіці та обороноздатності країни.

Нагадаємо, Київ через негоду став у гігантських заторах.

Також повідомлялося, що у Львові пішохід послизнувся на дорозі і впав просто під машину.