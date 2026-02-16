НАБУ завершило следствие в отношении бригадного генерала СБУ: что известно

Национальное антикоррупционное бюро и специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование относительно незаконного обогащения и недостоверного декларирования топ-чиновника СБУ. Вероятно, речь идет о бывшем начальнике киберразведки СБУ Илье Витюке.

Илью Витюка обвинили в незаконном обогащении и недостоверном декларировании в сентябре 2025 года, а в СБУ обвинения антикоррупционных органов называли "местью", О завершении расследования сообщила пресс-служба НАБУ.

Там отметили, что в декабре 2023 года подозреваемый купил квартиру за 21,6 млн грн, которая была оформлена на члена семьи. Однако по договору стоимость квартиры составляет 12,8 млн грн.

Чтобы объяснить происхождение средств член семьи экс-чиновника СБУ указал, что заработал их, предоставляя юрдичные и консалтинговые услуги как ФЛП с февраля 2022 года.

Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП — с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги.

Відео дня

В результате следствия было установлено, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы оказание юридических и консалтинговых услуг. Однако эти деньги поступали от лица, которое подозревается в завладении средствами "Укрзализныци" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом.

"Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности. Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн", — отметили в сообщении.

Сам Витюк и Служба безопасности Украины на момент публикации не комментировали информацию о завершении расследования.

Задержание генерала СБУ Ильи Витюка — что об этом известно

Напомним, что 2 сентября 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении генералу СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и ложном декларировании. Следствие считает, что в декабре 2023 года он приобрел квартиру за 21,6 млн грн, оформив ее на родственника и занизив стоимость в договоре. Часть средств, по данным следователей, поступала от лица, подозреваемого в хищении денег "Укрзализныци".

В САП заявили, что услуги, за которые семье Витюка якобы платили, фактически не предоставлялись, а компании выглядели фиктивными. Подозрение объявили по статьям УКУ о незаконном обогащении и декларировании ложной информации.

В то же время в СБУ отвергли обвинения и назвали их "местью" НАБУ и САП после задержания сотрудников Бюро. Там отметили, что подозрение появилось через полтора года после открытия дела, а экспертизы подтвердили законность происхождения средств. В ведомстве также подчеркнули заслуги Витюка в отражении российских кибератак и его участие в боевых операциях в разных регионах Украины.

Также впоследствии на заседании Высшего антикоррупционного суда 4 сентября ему был назначен залог с обязанностями сроком на 2 месяца, в пределах срока судебного расследования. Сумма залога составляла 9 миллионов 84 тысячи гривен. Кроме того, Витюк должен был сдать свои документы для выезда за границу, прибывать по вызовам НАБУ и информировать об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с рядом лиц.

Ранее, в 2024 году, Фокус писал, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Причиной такого решения стало журналистское расследование "Слідство.Інфо", где речь шла о недвижимости его семьи. В частности, в материале отмечалось, что жена Витюка приобрела квартиру стоимостью более 20 млн грн в престижном жилом комплексе на Печерске в Киеве.