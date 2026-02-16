НАБУ завершило слідство щодо бригадного генерала СБУ: що відомо

Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування топпосадовця СБУ. Імовірно, йдеться про колишнього начальника кіберрозвідки СБУ Іллю Вітюка.

Іллю Вітюка звинуватили у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні у вересні 2025 року, а в СБУ звинувачення антикорупційних органів називали "помстою", Про завершення розслідування повідомила пресслужба НАБУ.

Там наголосили, що в грудні 2023 року підозрюваний купив квартиру за 21,6 млн грн, яка була оформлена на члена сім'ї. Однак за договором вартість квартири складає 12,8 млн грн.

Аби пояснити походження коштів член сім'ї експосадовця СБУ вказав, що заробив їх, надаючи юрдичні та консалтингові послуги як ФОП з лютого 2022 року.

У результаті слідства було встановлено, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Однак ці гроші надходили від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами "Укрзалізниці" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

"Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн", — наголосили в повідомленні.

Сам Вітюк та Служба безпеки України на момент публікації не коментували інформацію про завершення розслідування.

Затримання генерала СБУ Іллі Вітюка — що про це відомо

Нагадаємо, що у 2 вересня 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру генералу СБУ Іллі Вітюку у незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні. Слідство вважає, що у грудні 2023 року він придбав квартиру за 21,6 млн грн, оформивши її на родича й занизивши вартість у договорі. Частина коштів, за даними слідчих, надходила від особи, підозрюваної у розкраданні грошей "Укрзалізниці".

У САП заявили, що послуги, за які родині Вітюка нібито платили, фактично не надавалися, а компанії виглядали фіктивними. Підозру оголосили за статтями ККУ щодо незаконного збагачення та декларування неправдивої інформації.

Водночас у СБУ відкинули обвинувачення і назвали їх "помстою" НАБУ та САП після затримання співробітників Бюро. Там наголосили, що підозра з’явилася через півтора року після відкриття справи, а експертизи підтвердили законність походження коштів. У відомстві також підкреслили заслуги Вітюка у відбитті російських кібератак та його участь у бойових операціях у різних регіонах України.

Також згодом на засіданні Вищого антикорупційного суду 4 вересня йому було призначено заставу з обов'язками терміном на 2 місяці, в межах строку судового розслідування. Сума застави складала 9 мільйонів 84 тисячі гривень. Крім того, Вітюк повинен був здати свої документи для виїзду за кордон, прибувати за викликами НАБУ й інформувати про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування з низкою осіб.

Раніше, у 2024 році, Фокус писав, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Причиною такого рішення стало журналістське розслідування "Слідство.Інфо", де йшлося про нерухомість його родини. Зокрема, у матеріалі зазначалося, що дружина Вітюка придбала квартиру вартістю понад 20 млн грн у престижному житловому комплексі на Печерську в Києві.