Украину атакует циклон: кому готовиться к сложной погоде

В Украину 18-го февраля придет южный циклон, который принесет снег, дожди, гололед и сильный ветер в большинстве регионов. Самые сложные погодные условия ожидаются в центральной части страны. Но в конце недели будет устойчивое потепление.

Уже завтра территорию Украины снова накроет южный циклон — на этот раз траектория его движения будет пролегать немного южнее, сообщает синоптик Наталья Диденко. Циклон 18-го февраля заденет запад и север, но не слишком сильными осадками. Однако в этих частях страны прогнозируется снег, гололедица и порывистый ветер.

"А вот центральная часть Украины окажется в самой сложной погоде — снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. гололед, сильный северо-восточный ветер. В восточных областях также будет сложная погода, однако преимущественно дождь. В южной части — дожди, в Одесской области с мокрым снегом, штормовой ветер, сильные осадки", — отмечает Диденко.

Наталка Диденко. Погода в Украине

Температура воздуха ближайшей ночью будет минусовой: -5...-9 градусов, а в северных областях вообще -10...-15 градусов. Завтра днем будет -2...-7 градусов, на юге, юго-востоке и на Закарпатье 0...+3 градуса, а в Крыму +5...+10 градусов. В Киеве ожидается снег снова придет — уже вечером в среду надо готовиться к гололеду на дорогах. Ближайшей ночью в столице будет -12 градусов, а завтра днем температура составит -8 градусов.

"В ближайшее время еще побудут колебания слабых-умеренных морозов. Однако устойчивое потепление до оттепели и до "плюсов" ожидается с 22-23 февраля. Эту непростую метеорологическую ситуацию надо и можно выдержать", — добавила Диденко.

