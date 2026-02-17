Україну атакує циклон: кому готуватися до складної погоди

В Україну 18-го лютого прийде південний циклон, який принесе сніг, дощі, ожеледицю та сильний вітер у більшості регіонів. Найскладніші погодні умови очікуються у центральній частині країни. Але наприкінці тижня буде стійке потепління.

Вже завтра територію України знову накриє південний циклон — цього разу траекторія його руху пролягатиме трохи південніше, повідомляє синоптикіня Наталка Діденко. Циклон 18-го лютого зачепить захід та північ, але не надто сильними опадами. Однак у цих частинах країни прогнозується сніг, ожеледиця та рвучкий вітер.

"А ось центральна частина України опиниться у найскладнішій погоді - сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу. ожеледь, сильний північно-східний вітер. У східних областях також буде складна погода, проте переважно дощ. У південній частині – дощі, на Одещині з мокрим снігом, штормовий вітер, сильні опади", — зазначає Діденко.

Відео дня

Наталка Діденко. Погода в Україні

Температура повітря найближчої ночі буде мінусовою: -5...-9 градусів, а у північних областях взагалі -10…-15 градусів. Завтра вдень буде -2…-7 градусів, на півдні, південному сході та на Закарпатті 0…+3 градуси, а в Криму +5…+10 градусів. У Києві очікується сніг знову прийде — вже ввечері в середу треба готуватися до ожеледиці на дорогах. Найближчої ночі у столиці буде -12 градусів, а завтра вдень температура становитиме -8 градусів.

"Найближчим часом ще побудуть коливання слабших-помірних морозів. Проте стійкіше потепління до відлиги і до "плюсів" очікується з 22-23 лютого. Цю непросту метеорологічну ситуацію треба і можна витримати", — додала Діденко.

Нагадаємо, що вже наступного тижня в Україні можливе чергове зниження температури. За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, похолодання розвиватиметься за типовим для цієї зими сценарієм. Воно не буде тривалим, а найбільш відчутні морози очікуються 16 та 17 лютого.

Раніше ми також інформували, що 2 лютого у День бабака харківський бабак Тимко IV, який є братом відомого Тимка III, побачив свою тінь. Як повідомив завідувач біологічної станції ХНУ ім. Каразіна Володимир Грубник, це означає, що весна прийде в Україну приблизно через шість тижнів.