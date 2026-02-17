Лед тронулся: на реке Днестр начался ледоход (видео)

Из-за движения льда река может выходить из берегов и затапливать поля и дома.

Весна уже близко, на реке Днестр начался ледоход. Видео начали публиковать паблики из Винницкой области.

В комментариях к одному из видео сказано, что видео было снято 15 февраля.

Также ледоход начался на реке Стрый, приток Днестра, на Львовщине.

"Ледоход почти полностью остановил движение воды на реке Стрый (правый приток Днестра)", — сказано в сообщении.

Ледоход на Днестре

Напомним, в Украину 18-го февраля придет южный циклон, который принесет снег, дожди, гололед и сильный ветер в большинстве регионов. Самые сложные погодные условия ожидаются в центральной части страны.

Уже на следующей неделе в Украине возможно очередное снижение температуры. По словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, похолодание будет развиваться по типичному для этой зимы сценарию.