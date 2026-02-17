Крига скресла: на річці Дністер почався льодохід (відео)

Через рух криги річка може виходити з берегів та затоплювати поля та будинки.

Весна вже близько, на річці Дністер почався льодохід. Відео почали публікувати пабліки з Вінницької області.

В коментарях до одного з відео сказано, що відео було знято 15 лютого.

Також льодохід почався на річці Стрий, притоку Дністра, на Львівщині.

"Льодохід майже повністю зупинив рух води на річці Стрий (права притока Дністра)", - сказано у повідомленні.

Льодохід на Дністрі

Нагадаємо, в Україну 18-го лютого прийде південний циклон, який принесе сніг, дощі, ожеледицю та сильний вітер у більшості регіонів. Найскладніші погодні умови очікуються у центральній частині країни.

Вже наступного тижня в Україні можливе чергове зниження температури. За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталії Птухи, похолодання розвиватиметься за типовим для цієї зими сценарієм.