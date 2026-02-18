Снег, дожди и температурные скачки: Диденко рассказала, когда потеплеет в Украине
19 февраля в Украине еще сохранится прохладная погода, местами с осадками в первой половине дня.
Плюсовая температура ожидается только на юге, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 18 февраля
На севере страны, в ряде центральных областей и даже в Одесской области в ближайшую ночь температура воздуха опустится до -9 -12 градусов.
На остальной территории Украины ожидаются морозы от -4 -9 градусов, на юге и Закарпатье — около нуля.
Днем максимальная температура воздуха будет составлять в Украине -2 -5 градусов. В серверных регионах она может опуститься до -7 градусов. В южной части, на юго-западе и юго-востоке столбики термометра буду показывать от -1 до +3, а в Крыму погода порадует относительным теплом: от +4 до +7 градусов.
Синоптик предупреждает, что в южной части, на востоке и кое-где в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.
Что касается отсадков, то циклон, который принес дожди, снег и мокрый снег в Украину, завтра уже покинет территорию страны.
В ближайшую ночь осадки еще возможны на левобережье, однако днем в четверг существенных осадков не ожидается, только на востоке и северо-востоке возможен снег, который к вечеру тоже прекратится.
Погода в Киеве 19 февраля
В столице 19 февраля ночью ожидается снег. В четверг днем без осадков. Ветер — северо-западный, порывистый.
Температура воздуха ночью опустится до -10, днем столбики термометров поднимутся до -5 градусов.
На дорогах сохранится гололедица.
По словам Натальи Диденко, с 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление.
