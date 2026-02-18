Снег, дожди и температурные скачки: Диденко рассказала, когда потеплеет в Украине

19 февраля в Украине еще сохранится прохладная погода, местами с осадками в первой половине дня.

Плюсовая температура ожидается только на юге, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 18 февраля

На севере страны, в ряде центральных областей и даже в Одесской области в ближайшую ночь температура воздуха опустится до -9 -12 градусов.

На остальной территории Украины ожидаются морозы от -4 -9 градусов, на юге и Закарпатье — около нуля.

Днем максимальная температура воздуха будет составлять в Украине -2 -5 градусов. В серверных регионах она может опуститься до -7 градусов. В южной части, на юго-западе и юго-востоке столбики термометра буду показывать от -1 до +3, а в Крыму погода порадует относительным теплом: от +4 до +7 градусов.

Синоптик предупреждает, что в южной части, на востоке и кое-где в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

Что касается отсадков, то циклон, который принес дожди, снег и мокрый снег в Украину, завтра уже покинет территорию страны.

В ближайшую ночь осадки еще возможны на левобережье, однако днем в четверг существенных осадков не ожидается, только на востоке и северо-востоке возможен снег, который к вечеру тоже прекратится.

Погода в Киеве 19 февраля

В столице 19 февраля ночью ожидается снег. В четверг днем ​​без осадков. Ветер — северо-западный, порывистый.

Температура воздуха ночью опустится до -10, днем столбики термометров поднимутся до -5 градусов.

На дорогах сохранится гололедица.

В четверг, 19 февраля, в Украине будет преобладать холодная погода Фото: facebook Наталка Диденко

По словам Натальи Диденко, с 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление.

