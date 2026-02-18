Сніг, дощі та температурні стрибки: Діденко розповіла, коли потеплішає в Україні

19 лютого в Україні ще збережеться прохолодна погода, місцями з опадами в першій половині дня.

Плюсова температура очікується тільки на півдні, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 18 лютого

На півночі країни, у низці центральних областей і навіть в Одеській області найближчої ночі температура повітря опуститься до -9 -12 градусів.

На решті території України очікуються морози від -4 -9 градусів, на півдні та Закарпатті — близько нуля.

Вдень максимальна температура повітря становитиме в Україні -2 -5 градусів. У серверних регіонах вона може опуститися до -7 градусів. У південній частині, на південному заході та південному сході стовпчики термометра показуватимуть від -1 до +3, а в Криму погода порадує відносним теплом: від +4 до +7 градусів.

Синоптикиня попереджає, що в південній частині, на сході та подекуди в центральних областях очікується сильний вітер зі штормовими поривами.

Щодо опадів, то циклон, який приніс дощі, сніг і мокрий сніг в Україну, завтра вже покине територію країни.

Найближчої ночі опади ще можливі на лівобережжі, проте вдень у четвер істотних опадів не очікується, тільки на сході та північному сході можливий сніг, який до вечора теж припиниться.

Погода в Києві 19 лютого

У столиці 19 лютого вночі очікується сніг. У четвер вдень без опадів. Вітер — північно-західний, поривчастий.

Температура повітря вночі опуститься до -10, удень стовпчики термометрів піднімуться до -5 градусів.

На дорогах збережеться ожеледиця.

У четвер, 19 лютого, в Україні переважатиме холодна погода Фото: facebook Наталка Діденко

За словами Наталії Діденко, з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.

