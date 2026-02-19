В четные дни — четные номерные знаки авто: мэр Ивано-Франковска назвал способ борьбы с пробками

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поделился необычной идеей, которая могла бы помочь уменьшить пробки в городе. В частности, он предложил использовать дежурство автомобилей по номерным знакам в зависимости от даты, но в то же время признал, что реализовать это на практике будет сложно.

В разговоре в эфире радио "Западный полюс" городской голова рассказал, что в четные дни месяца дороги города могли бы быть доступны только для автомобилей с четными номерами, а в нечетные — для машин с нечетными. При этом он уточнил, что такая система могла бы работать только на добровольных началах.

Кроме того, он отметил, что открытие нового моста поможет разгрузить дороги, но полностью проблему это не решит, поэтому он призвал иванофранковцев пользоваться общественным транспортом чаще.

"Прошу пользоваться, особенно в такой период, общественным транспортом. Надеемся, что уже в ближайшее время мы откроем второй мост. Но все же, это не решит на все 100% эту проблему. Я бы хотел обратиться к иванофранковцам, чтобы сейчас ограничить движение на автомобильном транспорте и больше пользоваться коммунальным транспортом", — отметил он в эфире.

В комментариях под публикацией "Западный полюс" и на странице мэра некоторые пользователи выразили недовольство ситуацией на дорогах города. В частности, родители жаловались, что из-за пробок дети опаздывают в школу, а взрослые — на работу, а некоторые прямо возлагали ответственность за проблемы на городского голову и его команду.

Другие комментаторы писали, что преодолеть маршрут до определенных деялок города быстрее чем за полтора часа почти невозможно, а пробки с каждым днем только ухудшаются из-за проблем с мостами.

Хватало и иронических замечаний: жители предлагали мэру ездить в четные дни на велосипеде без седла, а в нечетные — на черенке от лопаты. В то же время пользователи скептически отнеслись к предложению переходить на коммунальный транспорт.

Комментарии под публикацией "Западный полюс" Фото: Скриншот

Как пишет издание "Телеграф", ограничения движения авто по номерным знакам уже давно применяются в других крупных городах мира, среди которых Мехико, Богота и Пекин.

Также издание отметило, что это уже далеко не первый случай, когда городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив оказывается в центре внимания медиа. Ранее его критиковали за попытку вывезти ромов из города во время карантина в 2020 году, а еще он давал обещание выплатить 100 тысяч гривен женщине, которая забеременеет после вакцинации от COVID-19. Кроме того, в 2025 году на своей странице в социальных сетях он обнародовал опрос об "избиении детей за русский язык", а в 2018 году поручил освятить место выступления группы "Хамерман Уничтожает Вирусы".

Напомним, что в августе 2025 года мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прибегнул к нецензурной лексике во время приема жителя города. На видео мужчина объясняет мэру, что он является общественным активистом, после чего Марцинкив ответил ему оскорбительно, заявив, что он "не общественный активист, а общественный долбо***б".

Кроме того, Фокус писал, что в столице из-за непогоды осложнилось движение общественного транспорта в разных районах города. Вечером столица фактически остановилась в автомобильных пробках: движение наземного транспорта было значительно затруднено, а пассажиры вынуждены были очень долго ждать.