Транспортный коллапс в Киеве продолжается: пробки парализовали столицу (видео)

Киев продолжает страдать от последствий снегопада. Сложные погодные условия осложнили движение общественного транспорта в разных районах города. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что продолжают расчистку дорог и тротуаров.

Вечером столица фактически остановилась в автомобильных пробках: движение наземного транспорта существенно затруднено, а пассажиры вынуждены ждать по несколько рейсов, об этом сообщили новостные Telegram-каналы и сообщения пресс-службы ГСЧС.

Из-за задержек люди не могут своевременно добраться до работы и домой — ни собственным транспортом, ни общественным. На остановках скапливаются большие толпы, а в салонах транспорта — давка. Безумная пробка произошла возле метро "Черниговская", в сторону "Лесной" из-за аварии — движение было частично ограничено

Сложная ситуация также зафиксирована на Воскресенке, где пассажиров буквально заталкивают в троллейбусы из-за переполненных салонов. На станции метро "Позняки" с утра наблюдалось значительное скопление людей. На Берестейском проспекте движение практически замерло, Окружная дорога в сторону Житомирской также стоит. Также пробка растянулась по дороге от Броваров до столицы.

Транспортный коллапс продолжается уже второй день. Накануне жители Киева рассказывали, что из-за неочищенных дорог не могли вовремя добраться на работу, поскольку общественный транспорт курсировал с большими задержками.

Что говорит КГГА

КГГА задействовали 256 единиц техники Коммунальной корпорации "Киевавтодор", которой в первую очередь очищают главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

Кроме того, задействованы 65 бригад по ручной уборке — это 422 работников "Киевавтодора". Они расчищают снег и обрабатывают противогололедными средствами там, где не может проехать малогабаритная техника. На придомовых территориях снег убирают более 2,8 тысячи работников управляющих компаний, а также 154 единицы техники.

Напомним, что из-за сложных погодных условий Киев переживает транспортный коллапс. Утром 16 февраля Киев фактически остановился в пробках из-за сильного снегопада. Огромные очереди из автомобилей образовались на ключевых магистралях. Киевские Telegram-паблики сообщали о напряженной ситуации на дорогах и улицах столицы.

Ранее мы также информировали, что гололед, который парализовал Киев 16 февраля, будет и на следующий день. В КГГА предупредили, что во вторник прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков, однако — с гололедом и желтым уровнем опасности. Водителей и пешеходов столицы призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.