Транспортний колапс у Києві триває: затори паралізували столицю (відео)

Київ продовжує потерпати від наслідків снігопаду. Складні погодні умови ускладнили рух громадського транспорту в різних районах міста. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що продовжують розчищення доріг і тротуарів.

Увечері столиця фактично зупинилася в автомобільних заторах: рух наземного транспорту суттєво ускладнений, а пасажири змушені чекати по кілька рейсів, про це повідомили новинні Telegram-канали та повідомлення пресслужби ДСНС.

Через затримки люди не можуть своєчасно дістатися до роботи та додому — ані власним транспортом, ані громадським. На зупинках накопичуються великі натовпи, а в салонах транспорту — тиснява. Шалений затор стався біля метро "Чернігівська", в бік "Лісової" через аварію – рух було частково обмежено

Складна ситуація також зафіксована на Воскресенці, де пасажирів буквально заштовхують у тролейбуси через переповнені салони. На станції метро «Позняки» зранку спостерігалося значне скупчення людей. На Берестейському проспекті рух практично завмер, Окружна дорога в бік Житомирської також стоїть. Також затор розтягнувся по ддорозі від Броварів до столиці.

Транспортний колапс триває вже другий день. Напередодні мешканці Києва розповідали, що через неочищені дороги не могли вчасно дістатися на роботу, оскільки громадський транспорт курсував із великими затримками.

Що каже КМДА

КМДА задіяли 256 одиниць техніки Комунальної корпорації "Київавтодор", якою першочергово очищають головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, а також підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

Окрім того, задіяні 65 бригад із ручного прибирання – це 422 працівників "Київавтодору". Вони розчищають сніг та обробляють протиожеледними засобами там, де не може проїхати малогабаритна техніка. На прибудинкових територіях сніг прибирають понад 2,8 тисячі працівників керуючих компаній, а також 154 одиниці техніки.

Нагадаємо, що через складні погодні умови Київ переживає транспортний колапс. Уранці 16 лютого Київ фактично зупинився в заторах через сильний снігопад. Величезні черги з автомобілів утворилися на ключових магістралях. Київські Telegram-пабліки повідомляли про напружену ситуацію на дорогах і вулицях столиці.

Раніше ми також інформували, що ожеледь, яка паралізувала Київ 16 лютого, буде і наступного дня. У КМДА попередили, що у вівторок прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів, однак – із ожеледицею та жовтим рівнем небезпеки. Водіїв та пішоходів столиці закликають бути уважними на дорогах і дотримуватися правил дорожнього руху.