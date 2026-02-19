У парні дні — парні номерні знаки авто: мер Івано-Франківська назвав спосіб боротьби із заторами

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків поділився незвичайною ідеєю, яка могла б допомогти зменшити затори у місті. Зокрема, він запропонував використовувати чергування автомобілів за номерними знаками залежно від дати, але водночас визнав, що реалізувати це на практиці буде складно.

У розмові в ефірі радіо "Західний полюс" міський голова розповів, що у парні дні місяця дороги міста могли б бути доступні лише для автомобілів з парними номерами, а в непарні — для машин з непарними. При цьому він уточнив, що така система могла б працювати тільки на добровільних засадах.

Крім того, він зазначив, що відкриття нового мосту допоможе розвантажити дороги, але повністю проблему це не вирішить, тож він закликав іванофранківців користуватися громадським транспортом частіше.

"Прошу користуватися, особливо в такий період, громадським транспортом. Сподіваємося, що вже найближчим часом ми відкриємо другий міст. Але все ж таки, це не вирішить на всі 100% цю проблему. Я б хотів звернутися до іванофранківців, щоб зараз обмежити рух на автомобільному транспорті і більше користуватися комунальним транспортом", — зауважив він в ефірі.

У коментарях під публікацією "Західний полюс" та на сторінці мера деякі користувачі висловили невдоволення ситуацією на дорогах міста. Зокрема, батьки скаржилися, що через затори діти спізнюються до школи, а дорослі — на роботу, а дехто прямо покладав відповідальність за проблеми на міського голову та його команду.

Інші коментатори писали, що подолати маршрут до певних діялок міста швидше ніж за півтори години майже неможливо, а затори з кожним днем лише погіршуються через проблеми з мостами.

Не бракувало й іронічних зауважень: мешканці пропонували меру їздити у парні дні на велосипеді без сідла, а в непарні — на держаку від лопати. Водночас користувачі скептично поставилися до пропозиції переходити на комунальний транспорт.

Коментарі під публікацією "Західний полюс" Фото: Скриншот

Як пише видання "Телеграф", обмеження руху авто за номерними знаками вже давно застосовуються в інших великих містах світу, серед яких Мехіко, Богота та Пекін.

Також видання зауважило, що це вже далеко не перший випадок, коли міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опиняється у центрі уваги медіа. Раніше його критикували через спробу вивезти ромів із міста під час карантину у 2020 році, а ще він давав обіцянку виплатити 100 тисяч гривень жінці, яка завагітніє після вакцинації від COVID-19. Крім того, у 2025 році на своїй сторінці у соціальних мережах він оприлюднив опитування про "побиття дітей за російську мову", а у 2018 році доручив освятити місце виступу гурту "Хамерман Знищує Віруси".

Нагадаємо, що у серпні 2025 року мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вдався до нецензурної лексики під час прийому мешканця міста. На відео чоловік пояснює меру, що він є громадським активістом, після чого Марцінків відповів йому образливо, заявивши, що він "не громадський активіст, а громадський довбо***б".

Крім того, Фокус писав, що у столиці через негоду ускладнився рух громадського транспорту в різних районах міста. Увечері столиця фактично зупинилася в автомобільних заторах: рух наземного транспорту був значно ускладнений, а пасажири змушені були дуже довго чекати.