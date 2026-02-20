Как на Майдане расстреливали митингующих: хронология "кровавого четверга"

12 лет назад произошла наиболее горячая фаза протестов на Майдане Независимости во время Революции Достоинства. За период 18-20 были убиты несколько десятков протестующих, еще ряд погибли в последующие дни от полученных ран.

Фокус собрал информацию о том, как развивались события в те дни и кто причастен к расстрелам Майдана.

Расстрелы на Майдане — что предшествовало противостоянию 18-20 февраля

Революция Достоинства продолжалась с 21 ноября 2013 года. За несколько месяцев правоохранители несколько раз пыталась разогнать протестующих, в частности, самая горячая фаза пришлась на середину января 2014 года. Она была вызвана принятием так называемых "диктаторских законов 16 января", которые существенно ограничивали права протестующих. Тогда же на Майдане были первые погибшие.

Однако позже было принято решение об отмене этих законов.

Протесты на Майдане Фото: Вчасно

В то же время в отставку подало правительство Николая Азарова. Параллельно с этим протестующие требовали изменений в Конституцию, в частности, вариант с возвращением к Конституции 2004 года.

Именно 18 февраля должно было быть рассмотрение вопросов представления новой кандидатуры на должность премьер-министра, а также обсуждение изменений в Конституцию. В связи с этим протестующие объявили о "мирном наступлении" на парламент.

Расстрелы на Майдане — события 18 февраля возле Верховной Рады

18 февраля протестующие отправились к зданию парламента, не имея при себе дубинок, камней и коктейлей Молотова. В то же время в Мариинском парке проходил провластный митинг "титушек". Кроме того, правоохранители не пропускали протестующих к Верховной Раде: они применили водометы и слезоточивый газ. Однако митингующим удалось прорвать кордон правоохранителей.

Вместе с тем Верховная Рада не была готова регистрировать постановление об изменениях в Конституцию, даже несмотря на уговоры оппозиции. Кроме того, на заседании фракции "Партия Регионов" не удалось согласовать кандидатуру премьера: этот вопрос был перенесен на четверг. Лишь через несколько часов было зарегистрировано постановление о возвращении Конституции к образцу 2004 года.

Протесты на Майдане Фото: Вчасно

Тогда же митингующие подожгли центральный офис "Партии Регионов": в ответ "Беркут" начал наступление, используя резиновые пули, тогда как за ними были титушки.

Противостояние возле парламента и офиса "Партии Регионов" привело к возобновлению массовых столкновений между правоохранителями и митингующими. Уже днем стало известно о первых погибших в этот день.

Около 16:00 в СБУ и МВД дали время до 18:00 на прекращение противостояния, однако сразу же бойцы "Беркута" начали штурмовать позиции митингующих на нескольких направлениях с применением водомета. А уже около 20:00 начался штурм Майдана: в частности, правоохранители использовали бронетранспортеры.

Около полуночи бои приблизились к сцене на Майдане: ранение осколком получил один из лидеров оппозиции Александр Турчинов. В то же время медицинская служба Майдана объявила о 20 погибших и 500 раненых в результате столкновений.

Расстрелы на Майдане — противостояние 19 февраля: власть и оппозиция договорились о перемирии

Всю ночь с 18 на 19 февраля продолжался штурм Майдана работниками "Беркута" и "титушками". Вместе с тем власти ограничили въезды в Киев, а также установили блокпосты вокруг Майдана.

Ночью произошел пожар в Доме профсоюзов: там находилось немало раненых. Власти обвинили "Правый сектор" в поджоге здания.

Депутат "Партии Регионов" Вадим Колесниченко обвинил тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что якобы западные лидеры дали призыв к силовому сценарию, поэтому якобы они виноваты в гибели протестующих.

Протесты на Майдане Фото: Вчасно

Тем временем нардеп Олег Царев заявлял, что приказа о зачистке Майдана не было, однако это решение зависит лично от Виктора Януковича.

В тот же день и.о. министра внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что МВД не контролирует "Беркут", а решения принимают командиры спецподразделения.

Впоследствии в СБУ объявили о начале проведения антитеррористической операции. В Минобороны сообщили о готовности военнослужащих присоединиться к антитеррористической операции и задерживать протестующих.

В то же время в разных регионах Украины продолжался захват админзданий, где также происходила стрельба между протестующими и правоохранителями.

Вечером Янукович поручил провести с оппозицией. Тогда же глава Администрации Борис Клюев встретился с Арсением Яценюком относительно мирного урегулирования. В тот же вечер и сам президент Виктор Янукович встретился с Яценюком, Кличко и Тягнибоком.

Протесты на Майдане Фото: Вчасно

Итогом стало объявление перемирия между протестующими и правоохранителями. В частности, власти заверили, что не будет происходить штурм Майдана.

Ночью противостояния продолжались, хотя и в менее интенсивном режиме.

"Кровавый четверг" — противостояние 20 февраля

Утром 20 февраля полноценные противостояния возобновились. В то же время теперь правоохранители начали сдаваться в плен евромайдановцам или переходить на сторону митингующих.

Протестующие смогли перейти в контрнаступление и вернуть позиции, которые были утрачены в течение последних дней. Под контроль "майдановцы" смогли вернуть Украинский дом, а также оттеснили беркутовцев от Октябрьского дворца. В ответ по протестующим начали работать снайпера с улицы Институтской.

Кроме снайперов МВД и "Беркута" по протестующим могли вести огонь и "титушки": впоследствии стало известно, что из мобилизационных складов МВД "титушкам" выдали 408 автоматов и 90 тыс. патронов.

Протесты на Майдане Фото: Вчасно

Позже и.о. главы МВД Виталий Захарченко обвинил протестующих в нарушении перемирия и заявил, что именно они нарушили перемирие, а не "беркутовцы".

Вечером в медицинской службе Майдана сообщили о десятках погибших в результате противостояний.

Вечером Евросоюз ввел санкции против Виктора Януковича, а США призвали немедленно забрать силовиков.

В тот же день Рада собралась на экстренное заседание: на нем намеревались обсуждать смену министров силовых ведомств. Однако на заседание сначала зарегистрировалось лишь 227 депутатов, хотя впоследствии появилось больше депутатов.

Ключевым стало постановление "Об осуждении насилия в Украине, что привело к человеческим жертвам". Оно обязывало прекратить огонь, войска и ВВ — должны вернуться в места постоянной дислокации. Также постановление предусматривает запрет использования оружия.

За принятие этого постановления проголосовало 236 депутатов, в том числе 35 депутатов от фракции "Партии регионов" и 35 внефракционных.

После нее основные противостояния были завершены.

Расстрелы на Майдане — бегство Януковича

21 февраля Янукович сообщил, что инициирует возвращение к Конституции 2004-го года с перераспределением полномочий в парламентскую республику, а также о досрочных президентских выборах в декабре 2014 года.

Днем 21 февраля между лидерами оппозиции и Януковичем было подписано соглашение. В тот же день Верховная Рада вернула в действие Конституцию 2004 года.

Однако уже вечером на Майдане один из сотников Майдана Владимир Парасюк заявил, что если президент Виктор Янукович не уйдет в отставку до 10 утра 22 февраля, люди пойдут в вооруженное наступление.

"Я вас очень прошу: поддержите ту вещь. Я вам говорю от своей сотни, где есть мой отец, который приехал сюда: если вы завтра до 10 утра не выступите с заявлением, чтобы Янукович уходил в отставку, мы идем на штурм с оружием, я вам клянусь", — заявил он.

В тот же вечер Янукович отправился в Харьков, после чего через Донецкую область и Крым покинул территорию Украины. 22 февраля Верховная Рада поддержала постановление об отстранении Виктора Януковича с должности президента Украины.

Также 22 февраля была освобождена Юлия Тимошенко из тюрьмы. Тогда же появилось легендарное видео с Арсением Яценюком.

Расстрелы на Майдане — Небесная сотня

21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана. Тогда же на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали "Небесной сотней". Во время прощания с погибшими звучала траурная песня "Пливе кача..." в обработке Пиккардийской Терции.

