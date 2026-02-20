Станция-призрак в метро Киева: почему там не останавливаются поезда (фото)

В киевском метро есть станция, которую можно увидеть только из окна вагона. Станция "Львовские ворота" расположена на Сырецко-Печерской линии между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской". Уже более двух десятилетий она остается недостроенной.

"Львовские ворота" не используется для посадки или высадки пассажиров, а ее тоннели постепенно разрушаются из-за влаги и времени, сообщает Telegraf. Строительство "Львовских ворот" началось в 1991 году, но в 1996-м работы были полностью прекращены. Причинами стали недостаток финансирования и неопределенность с реконструкцией Львовской площади, где планировался главный выход. Подземную часть станции в основном завершили, однако вестибюли и выход на поверхность так и не построили.

Станция-призрак Львовские ворота в метро Киева. Проект.

В феврале 2022 года метрополитен объявил тендер на проектирование завершения станции с новым выходом на пересечении улиц Сечевых Стрельцов, Кудрявской и Кудрявского спуска, ожидаемая стоимость работ составляла около 73,4 млн грн. Сделать выход со станции планировалось не на Львовской площади, как раньше, а на пересечении улиц Сечевых Стрельцов, Кудрявской и Кудрявского спуска.

Проект станции Львовская брама в Киеве.

Попытки завершить строительство станции

Однако тендер фактически отменили после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года, и работы не начались. В начале 2025 года вопрос достройки снова появился в публичном пространстве. На сайте Киевсовета зарегистрировали петицию с требованием возобновить строительство, которая собрала сотни подписей. В городском бюджете предусмотрели примерно 12 млн грн на проектирование нового выхода. Но этой суммы недостаточно для полного завершения объекта.

Проект станции Львовские ворота в метро Киева.

Как считают эксперты, для разработки проекта, прохождения экспертизы и строительство выходов и внутренних помещений станции нужно еще несколько лет. Сами залы и тоннели "Львовских ворот" сохранились и частично готовы. Время от времени идея завершить строительство возникает снова. Однако из-за сложной экономической ситуации проект пока остается нереализованным. А в тоннелях уже появились ржавчина и грунтовые воды.

Современное состояние станции метро "Львовская брама" в Киеве.

