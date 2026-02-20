Станція-привид у метро Києва: чому там не зупиняються поїзди (фото)

У київському метро є станція, яку можна побачити лише з вікна вагона. Станція "Львівська брама" розташована на Сирецько-Печерській лінії між "Золотими воротами" і "Лук'янівською". Вже понад два десятиліття вона залишається недобудованою.

"Львівська брама" не використовується для посадки чи висадки пасажирів, а її тунелі поступово руйнуються через вологу та час, повідомляє Telegraf. Будівництво "Львівської брами" розпочалося в 1991 році, але в 1996-му роботи були повністю припинені. Причинами стали нестача фінансування та невизначеність із реконструкцією Львівської площі, де планувався головний вихід. Підземну частину станції здебільшого завершили, однак вестибюлі та вихід на поверхню так і не збудували.

Станція-привид Львівська брама у метро Києва. Проект. Фото:Telegraf

У лютому 2022 року метрополітен оголосив тендер на проєктування завершення станції з новим виходом на перетині вулиць Січових Стрільців, Кудрявської та Кудрявського узвозу, очікувана вартість робіт становила близько 73,4 млн грн. Зробити вихід зі станції планувалося не на Львівській площі, як раніше, а на перетині вулиць Січових Стрільців, Кудрявської та Кудрявського узвозу.

Проект станції Львівська брама в Києві. Фото:Telegraf

Спроби завершити будівництво станції

Однак тендер фактично скасували після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, і роботи не розпочалися. На початку 2025 року питання добудови знову з’явилося в публічному просторі. На сайті Київради зареєстрували петицію з вимогою відновити будівництво, яка зібрала сотні підписів. У міському бюджеті передбачили приблизно 12 млн грн на проєктування нового виходу. Але цієї суми недостатньо для повного завершення об’єкта.

Проект станції Львівська брама в метро Києва. Фото:Telegraf

Як вважають експерти, для розробки проєкту, проходження експертизи та будівництво виходів і внутрішніх приміщень станції потрібно ще кілька років. Самі зали та тунелі "Львівської брами" збереглися та частково готові. Час від часу ідея завершити будівництво виникає знову. Однак через складну економічну ситуацію проєкт наразі залишається не реалізованим. А у тунелях вже з'явилися іржа та ґрунтові води.

Сучасний стан станції метро "Львівська брама" в Києві. Фото:Telegraf

