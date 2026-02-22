Украину накроет атмосферный фронт: где ждать снег и сильный ветер (карта)

Завтра в Украине ожидается сравнительно теплая погода. Однако, будет ветрено, местами осадки.

В понедельник, 23-го февраля, в большинстве регионов ожидается дождь и мокрый снег. Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.

На востоке зато должно быть без существенных осадков, но облачная погода сохранится. Кроме того, в восточных регионах, а также на юге ожидается умеренный ветер. А вот на западе, севере и в центре могут быть штормовые порывы до 15-20 метров в секунду, отметила Наталка Диденко.

Ближайшей ночью ожидается от 3 мороза до 3 тепла, а на востоке до -5...-9 градусов. Днем в понедельник ожидается -1...+4 градусов, на юге и в западных областях +3...+8 градусов.

Синоптическая ситуация в Европе на понедельник, 23 февраля Фото: соцсети

В Киеве будет ветрено и влажно из-за мокрого снега и дождя, которые принесет атмосферный фронт. Ночью в столице около нуля, днем +1...+3 градуса.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

23 февраля в северных, Винницкой, ночью и в западных, днем и в Черкасской и Полтавской областях ожидается налипание мокрого снега, сообщили в УкрГМЦ.

Погода в Украине Фото: УкрГМЦ

Желтый уровень опасности Фото: УкрГМЦ

В Карпатах в течение суток порывы ветра 15-20 м/с; ночью на Закарпатье и в Карпатах значительный мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица. І уровень опасности, желтый.

Напомним, из-за активного таяния снега и осадков в нескольких регионах Украины может затопить жилые дома. Гидрологи прогнозируют изменение уровней воды в реках центральных, южных, восточных и западных областей с 20 по 25 февраля.

Также Фокус писал, что существенное потепление в Украине прогнозируется с 23 февраля.