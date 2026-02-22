Україну накриє атмосферний фронт: де чекати сніг та сильний вітер (карта)

Завтра в Україні очікується порівняно тепла погода. Проте, буде вітряно, місцями опади.

У понеділок, 23-го лютого, у більшості регіонів очікується дощ та мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко.

На сході натомість має бути без істотних опадів, але хмарна погода збережеться. Окрім того, у східних регіонах, а також на півдні очікується помірний вітер. А ось на на заході, півночі та в центрі можуть бути штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, наголосила Наталка Діденко.

Найближчої ночі очікується від 3 морозу до 3 тепла, а на сході до -5…-9 градусів. Удень у понеділок очікується -1…+4 градусів, на півдні та в західних областях +3…+8 градусів.

Синоптична ситуація у Європі на понеділок, 23 лютого Фото: соцмережi

У Києві буде вітряно та волого через мокрий сніг та дощ, які принесе атмосферний фронт. Вночі у столиці близько нуля, вдень +1…+3 градуси.

Відео дня

Прогноз погоди від Укргідрометцентра

23 лютого у північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях очікується налипання мокрого снігу, повідомили в УкрГМЦ.

Погода в Україні Фото: УкрГМЦ

Жовтий рівень небезпеки Фото: УкрГМЦ

У Карпатах впродовж доби пориви вітру 15-20 м/с; вночі на Закарпатті та в Карпатах значний мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, через активне танення снігу та опади у кількох регіонах України може затопити житлові будинки. Гідрологи прогнозують зміну рівнів води в річках центральних, південних, східних і західних областей з 20 по 25 лютого.

Також Фокус писав, що істотне потепління в Україні прогнозується з 23 лютого.