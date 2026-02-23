Мокрая неделя с дождями и снегом: Диденко предупредила об изменении погоды в Украине

Следующая неделя в Украине будет влажной и с осадками — прогнозируются дождь, мокрый снег и туманы с низкой видимостью. 24 февраля ожидается теплая погода с плюсовыми температурами, однако уже 26 февраля возможно незначительное похолодание.

По словам синоптика, в течение недели в Украине будет преобладать влажная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ожидаются туманы, из-за чего видимость будет снижена. Под влиянием плюсовых температур лед и снег начнут таять,. Из-за этого на дорогах и улицах возможны потоки воды и лужи.

"Завтра, 24-го февраля, в большинстве областей Украины будет тепло. Ночью около нуля, днем 0...+3 градуса, на юге и западе +3...+8 градусов. В Киеве 24-го февраля ожидается дождь, туман. Ночью около нуля, днем +2 градуса", — сообщает синоптик.

25 февраля погодные условия существенно не изменятся, но 26 февраля Диденко прогнозирует небольшое снижение температуры.

Напомним, что из-за интенсивного таяния снега и значительных осадков в отдельных регионах Украины возникла угроза подтопления подвалов, сельскохозяйственных угодий и жилых домов. Гидрологи спрогнозировали колебания уровней воды в реках центральных, южных, восточных и западных областей в период с 20 по 25 февраля из-за оттепели, осадков и активной водохозяйственной деятельности.

Ранее мы также информировали, что Украина оказалась под влиянием южного циклона, который принес значительные снегопады в центральные и восточные регионы. По словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, ощутимое потепление ожидается с 23 февраля.