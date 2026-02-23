Мокрий тиждень з дощами та снігом: Діденко попередила про зміну погоди в Україні

Наступний тиждень в Україні буде вологим і з опадами — прогнозуються дощ, мокрий сніг та тумани з низькою видимістю. 24 лютого очікується тепла погода з плюсовими температурами, однак уже 26 лютого можливе незначне похолодання.

За словами синоптикині, протягом тижня в Україні переважатиме волога погода з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Очікуються тумани, через що видимість буде зниженою. Під впливом плюсових температур лід та сніг почнуть танути,. Через це на дорогах та вулицях можливі потоки води та калюжі.

"Завтра, 24-го лютого, в більшосі областей України буде тепло. Вночі близько нуля, вдень 0…+3 градуси, на півдні та заході +3…+8 градусів. У Києві 24-го лютого очікується дощ, туман. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси", — повідомляє синоптикіня.

25 лютого погодні умови суттєво не зміняться, але 26 лютого Діденко прогнозує невелике зниження температури.

Нагадаємо, що через інтенсивне танення снігу та значні опади в окремих регіонах України виникла загроза підтоплення підвалів, сільськогосподарських угідь і житлових будинків. Гідрологи спрогнозували коливання рівнів води в річках центральних, південних, східних і західних областей у період із 20 по 25 лютого через відлигу, опади та активну водогосподарську діяльність.

Раніше ми також інформували, що Україна опинилася під впливом південного циклону, який приніс значні снігопади до центральних і східних регіонів. За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, відчутне потепління очікується з 23 лютого.