Станция "Майдан Независимости" не будет работать: как изменится движение транспорта в Киеве 24 февраля

В центре Киева 24 февраля общественный транспорт будет курсировать с временными изменениями из-за мероприятий, посвященных четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, станция метро "Майдан Независимости" будет временно закрыта для входа и выхода пассажиров.

В Киевской городской государственной администрации уточняют, что ограничения на станции метро продлятся с начала движения и ориентировочно до 11:00, но пассажиры смогут беспрепятственно пользоваться пересадочным узлом для перехода между линиями метро.

"В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости" — "Крещатик" будет работать в обычном режиме", — отметили в публикации.

Однако корректировки коснутся не только метро, но и наземного транспорта. В частности, он будет курсировать 24 февраля с такими изменениями:

автобус № 6ТР от Минского массива до Воздухофлотского путепровода меняет маршрут и будет работать под номером 6АР до 13:30, а вечером с 16:30 до 18:00;

автобус № 62 будет двигаться от Ботанического сада до Центрального железнодорожного вокзала под номером 62А до 11:00;

автобусы № 110 и № 111 до 12:00 пройдут от ул. Милославской и Дарницкой площади до Гаванского моста привычными путями, а дальше будут курсировать через ул. Набережно-Крещатицкую, Нижний Вал, Константиновскую и Верхний Вал до станции метро "Контрактовая площадь". В обратном направлении — через Верхний Вал и Подольский мостовой переход по номерам 110А и 111А;

автобус № 114 до 12:00 пройдет от ул. Милославской до Гаванского моста по привычному маршруту, далее — через Набережно-Крещатицкую, Нижний Вал, Константиновскую, Верхний Вал до "Контрактовой площади". В обратном направлении маршрут проходит через Подольский мост, ул. Петра Вершигоры, проспекты Романа Шухевича и Красной Калины до ул. Радунской под номером 114А.

В КГГА призывают киевлян заранее планировать поездки, учитывать временные изменения и пользоваться альтернативными маршрутами, чтобы избежать задержек в центре столицы.

Также Фокус сообщал, что в Киеве электротранспорт не работает уже более 40 дней, а восстановление движения трамваев и троллейбусов зависит от стабильности электроснабжения и безопасного состояния инфраструктуры. Сейчас четкой даты запуска нет, поэтому Киевпастранс компенсирует отсутствие электротранспорта максимально возможным количеством автобусов и поддерживает работу метрополитена, а власти разработали план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что киевская станция метро "Львовские ворота" более двадцати лет остается недостроенной и не используется для посадки или высадки пассажиров. Несмотря на сохраненные тоннели и подземные залы, завершение строительства пока невозможно из-за недостатка финансирования, сложной экономической ситуации и повреждения тоннелей от времени и влаги.