Станція "Майдан Незалежності" не працюватиме: як зміниться рух транспорту в Києві 24 лютого

У центрі Києва 24 лютого громадський транспорт курсуватиме за тимчасовими змінами через заходи, присвячені четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, станція метро "Майдан Незалежності" буде тимчасово закрита для входу та виходу пасажирів.

У Київській міській державній адміністрації уточнюють, що обмеження на станції метро триватимуть із початку руху і орієнтовно до 11:00, але пасажири зможуть безперешкодно користуватися пересадковим вузлом для переходу між лініями метро.

"Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі", — зауважили у публікації.

Однак коригування торкнуться не лише метро, а й наземного транспорту. Зокрема, він курсуватиме 24 лютого з такими змінами:

автобус № 6ТР від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу змінює маршрут і працюватиме під номером 6АР до 13:30, а ввечері з 16:30 до 18:00;

автобус № 62 рухатиметься від Ботанічного саду до Центрального залізничного вокзалу під номером 62А до 11:00;

автобуси № 110 і № 111 до 12:00 пройдуть від вул. Милославської та Дарницької площі до Гаванського мосту звичними шляхами, а далі курсуватимуть через вул. Набережно-Хрещатицьку, Нижній Вал, Костянтинівську та Верхній Вал до станції метро "Контрактова площа". У зворотному напрямку – через Верхній Вал і Подільський мостовий перехід за номерами 110А та 111А;

автобус № 114 до 12:00 пройде від вул. Милославської до Гаванського мосту за звичним маршрутом, далі – через Набережно-Хрещатицьку, Нижній Вал, Костянтинівську, Верхній Вал до "Контрактової площі". У зворотному напрямку маршрут проходить через Подільський міст, вул. Петра Вершигори, проспекти Романа Шухевича та Червоної Калини до вул. Радунської під номером 114А.

У КМДА закликають киян заздалегідь планувати поїздки, враховувати тимчасові зміни та користуватися альтернативними маршрутами, щоб уникнути затримок у центрі столиці.

