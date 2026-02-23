Робота електротранспорту в Києві: коли відновлять рух тролейбуси та трамваї

У Києві вже понад 40 днів не працює електротранспорт. Водночас відновлення роботи трамваїв та тролейбусів від стабільності електропостачання.

Наразі немає чіткої дати відновлення руху електротранспорту. Про це повідомили в КМДА у відповідь на запит "УП".

Там наголосили, що для відновлення електротранспорту необхідно дотримання двох умов:

підтвердження енергетиками стабільного електропостачання;

наявність умов для безпечної експлуатації інфраструктури.

Як у КМДА компенсують відсутність електротранспорту

У відповіді КМДА йдеться, що КП "Київпастранс" намагається максимально компенсувати відсутність електротранспорту. Зокрема, на маршрути щоденно виводиться близько 96% наявних автобусів. Крім того, у звичайному режимі продовжує працювати метрополітен.

Що робитиме Київ у випадку надзвичайних ситуацій

У Департаменті транспортної інфраструктури повідомили, що було створено план дій на випадок надзвичайної ситуації з відключенням електроенергії. План було розроблено разом з КП "Київпастранс".

Відео дня

План передбачає:

на основних (з найбільшим пасажиропотоком) напрямках руху електротранспорту запускають дублюючі автобусні маршрути;

схеми руху автобусів визначають із урахуванням пасажиропотоку;

рішення приймаються залежно від ситуації (наявності електроживлення, стану доріг, безпекових умов тощо).

Водночас у КМДА визнали, що повністю замінити трамваї та тролейбуси автобусними перевезеннями майже неможливо, адже це різні за масштабом системи перевезень. Зокрема, уже було задіяно майже весь рухомий склад автобсів та максимально можливу кількість водіїв.

За словами ДТІ, така ж ситуація у приватних перевізників.

У Києві є кадровий брак транспортної сфери

У КМДА наголосили, що додаткові проблеми викликані браком кадрів. Так, держава не бронює 100% броні для водіїв КП "Київпастранс", через що є проблеми як з транспортною роботою, так і з ремонтом рухомого складу.

Однак комунальні підприємства транспортної та дорожньої галузі, водії громадського транспорту та енергетики працюють у посиленому режимі та роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію у місті, наголосили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Раніше Фокус розповідав, що через тривалі відключення світла у великих містах України може бути ускладнено рух громадського транспорту. На думку експертів, якщо ситуація стане критичною, то влада може запровадити спеціальні перепустки для громадського транспорту, подібні до тих, що діяли під час пандемії коронавірусу.

Зупинка роботи метро в Києві та Харкові

Нагадаємо, 31 січня в кількох регіонах України одночасно було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Наслідки зачепили й столицю: у Києві фіксували перебої з водопостачанням, падіння тиску в тепломережах і тимчасову зупинку метро. У Харкові теж повідомляли про зупинку метрополітену, утім там робота метро була відновлена швидше.

Фокус розповідав, що мешканці Києва були змушені користуватися наземним міським транспортом, часто стикаючись із проблемами переповнених автобусів і маршруток. Час очікувань транспорту складав до години.

Також через вимушену зупинку потягів у тунелях опинилося майже півтисячі пасажирів. Тож їх довелося евакуйовувати через тунелі.