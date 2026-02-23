Работа электротранспорта в Киеве: когда возобновят движение троллейбусы и трамваи

В Киеве уже более 40 дней не работает электротранспорт. В то же время возобновление работы трамваев и троллейбусов от стабильности электроснабжения.

Пока нет четкой даты возобновления движения электротранспорта. Об этом сообщили в КГГА в ответ на запрос "УП".

Там отметили, что для восстановления электротранспорта необходимо соблюдение двух условий:

подтверждение энергетиками стабильного электроснабжения;

наличие условий для безопасной эксплуатации инфраструктуры.

Как в КГГА компенсируют отсутствие электротранспорта

В ответе КГГА говорится, что КП "Киевпастранс" пытается максимально компенсировать отсутствие электротранспорта. В частности, на маршруты ежедневно выводится около 96% имеющихся автобусов. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать метрополитен.

Что будет делать Киев в случае чрезвычайных ситуаций

В Департаменте транспортной инфраструктуры сообщили, что был создан план действий на случай чрезвычайной ситуации с отключением электроэнергии. План был разработан совместно с КП "Киевпастранс".

Відео дня

План предусматривает:

на основных (с наибольшим пассажиропотоком) направлениях движения электротранспорта запускают дублирующие автобусные маршруты;

схемы движения автобусов определяют с учетом пассажиропотока;

решения принимаются в зависимости от ситуации (наличия электропитания, состояния дорог, условий безопасности и т.д.).

В то же время в КГГА признали, что полностью заменить трамваи и троллейбусы автобусными перевозками почти невозможно, ведь это разные по масштабу системы перевозок. В частности, уже был задействован почти весь подвижной состав автобсов и максимально возможное количество водителей.

По словам ГТИ, такая же ситуация у частных перевозчиков.

В Киеве есть кадровая нехватка транспортной сферы

В КГГА отметили, что дополнительные проблемы вызваны нехваткой кадров. Так, государство не бронирует 100% брони для водителей КП "Киевпастранс", из-за чего есть проблемы как с транспортной работой, так и с ремонтом подвижного состава.

Однако коммунальные предприятия транспортной и дорожной отрасли, водители общественного транспорта и энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в городе, отметили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Ранее Фокус рассказывал, что из-за длительных отключений света в крупных городах Украины может быть затруднено движение общественного транспорта. По мнению экспертов, если ситуация станет критической, то власти могут ввести специальные пропуска для общественного транспорта, подобные тем, что действовали во время пандемии коронавируса.

Остановка работы метро в Киеве и Харькове

Напомним, 31 января в нескольких регионах Украины одновременно были введены аварийные отключения электроэнергии. Последствия затронули и столицу: в Киеве фиксировали перебои с водоснабжением, падение давления в теплосетях и временную остановку метро. В Харькове тоже сообщали об остановке метрополитена, впрочем там работа метро была восстановлена быстрее.

Фокус рассказывал, что жители Киева были вынуждены пользоваться наземным городским транспортом, часто сталкиваясь с проблемами переполненных автобусов и маршруток. Время ожиданий транспорта составляло до часа.

Также из-за вынужденной остановки поездов в тоннелях оказалось почти полтысячи пассажиров. Поэтому их пришлось эвакуировать через тоннели.