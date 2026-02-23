Не из-за госизмены: Януковича внезапно вызвали в суд в Чернигове

Черниговский районный суд официально вызвал беглого экс-президента Виктора Януковича на подготовительное заседание по делу о возмещении материального и морального вреда. Речь идет об иске относительно убытков, причиненных в результате международного преступления военной агрессии Российской Федерации.

Виктора Януковича, которого в 2014 году лишили должности президента после его бегства в Россию, вызывают в Черниговский районный суд, как сообщили на главной странице его официального сайта. Там обнародовано объявление о вызове ответчика. Речь идет об иске гражданки к России в лице Министерства юстиции РФ, а также к Януковичу и ряду физических и юридических лиц. Среди них фигурируют компании группы "Газпром". В деле также указаны третьи лица — Служба безопасности Украины и Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Янукович Виктор Федорович (место регистрации: г. Киев, Оболонская набережная, д. 15, корп. 5, кв. 13) вызывается для рассмотрения гражданского дела", — говорится в сообщении.

Подготовительное судебное заседание назначено на 10 марта 2026 года в 16:00. Оно состоится в помещении Черниговского районного суда Черниговской области. Объявление о вызове размещено на официальной странице суда.

Напомним, что 12 лет назад Виктор Янукович покинул Украину после трагических событий в центре Киева и срыва политических договоренностей. После его бегства страна получила президента-беглеца и открытую для журналистов резиденцию "Межигорье". Фокус подробно воссоздал хронологию тех событий и дальнейшую судьбу экс-президента.

