Не через держзраду: Януковича раптово викликали до суду у Чернігові

Чернігівський районний суд офіційно викликав експрезидента-втікача Віктора Януковича на підготовче засідання у справі про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Йдеться про позов щодо збитків, завданих унаслідок міжнародного злочину воєнної агресії Російської Федерації.

Віктора Януковича, якого у 2014 році позбавили посади президента після його втечі до Росії, викликають до Чернігівського районного суду, як повідомили на головній сторінці його офіційного сайту. Там оприлюднено оголошення про виклик відповідача. Йдеться про позов громадянки до Росії в особі Міністерства юстиції РФ, а також до Януковича та низки фізичних і юридичних осіб. Серед них фігурують компанії групи "Газпром". У справі також зазначені треті особи — Служба безпеки України та Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

"Янукович Віктор Федорович (місце реєстрації: м. Київ, Оболонська набережна, буд. 15, корп. 5, кв. 13) викликається для розгляду цивільної справи", — йдеться у повідомленні..

Підготовче судове засідання призначено на 10 березня 2026 року о 16:00. Воно відбудеться у приміщенні Чернігівського районного суду Чернігівської області. Оголошення про виклик розміщене на офіційній сторінці суду.

Нагадаємо, що 12 років тому Віктор Янукович залишив Україну після трагічних подій у центрі Києва та зриву політичних домовленостей. Після його втечі країна отримала президента-втікача та відкриту для журналістів резиденцію "Межигір’я". Фокус детально відтворив хронологію тих подій і подальшу долю експрезидента.

