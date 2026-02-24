Во Львовской области произошло смертельное ДТП: прокурор сбил двух детей, один из которых погиб

Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием работника прокуратуры. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали двое детей, один из которых погиб.

Об этом сообщили на странице в Telegram Львовская областная прокуратура. Как говорится в заметке, авария произошла 24 февраля, около 19:00 вблизи села Смереков во Львовском районе.

По данным правоохранителей, водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов в темное время суток, и в результате полученных травм один ребенок погиб на месте происшествия, еще одного доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, за рулем транспортного средства находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.

В конце концов, по факту этого ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, досудебное расследование находится на контроле.

Во Львовской области произошло смертельное ДТП Фото: Скриншот

Генеральный прокурор также отметил, что водитель прошел медицинское освидетельствование, признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили. В то же время все версии и детали происшествия проверяются в рамках следствия. Кроме того, это производство он взял под личный контроль.

"Офис Генерального прокурора и я лично выражаем искренние соболезнования семье. Никакие слова не способны уменьшить боль родителей, которые потеряли дочь. Особенно больно осознавать, что отец ребенка сегодня защищает Украину на фронте. Мы обеспечим полное, беспристрастное и максимально объективное расследование", — написал он в своей заметке.

Напомним, что в декабре 2025 года военнослужащий грубо нарушил правила дорожного движения и на внедорожнике врезался в легковой автомобиль, который остановился на светофоре. В результате аварии погибла мать детей, а двое малолетних дочерей получили травмы. Более того, вместе с ними в машине находилась их тетя.

Также Фокус писал, что в Прилуках произошло смертельное ДТП с участием полицейского автомобиля, который совершил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок, а еще один человек получил травмы.