На Львівщині сталася смертельна ДТП: прокурор збив двох дітей, одна з яких загинула
У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі працівника прокуратури. За попередніми даними, внаслідок події постраждали двоє дітей, одна з яких загинула.
Про це повідомили на сторінці в Telegram Львівська обласна прокуратура. Як йдеться в дописі, аварія сталася 24 лютого, близько 19:00 поблизу села Смереків у Львівському районі.
За даними правоохоронців, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на пішоходів у темну пору доби, і внаслідок отриманих травм одна дитина загинула на місці події, ще одну доправили до медичного закладу з тілесними ушкодженнями.
Як пояснив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, за кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області.
Зрештою, за фактом цієї ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Наразі слідство встановлює усі обставини трагедії, досудове розслідування перебуває на контролі.
Генеральний прокурор також зазначив, що водій пройшов медичне освідування, ознак алкогольного сп’яніння у нього не виявили. Водночас усі версії та деталі події перевіряються в межах слідства.Крім того, це провадження він взяв під особистий контроль.
"Офіс Генерального прокурора та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті. Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування", — написав він у своєму дописі.
Нагадаємо, що в грудні 2025 року військовослужбовець грубо порушив правила дорожнього руху і на позашляховику врізався у легковий автомобіль, який зупинився на світлофорі. Внаслідок аварії загинула мати дітей, а двоє малолітніх доньок отримали травми. Ба більше, разом із ними у машині перебувала їхня тітка.
Також Фокус писав, що у Прилуках сталася смертельна ДТП за участю поліцейського автомобіля, який здійснив наїзд на двох пішоходів. Внаслідок події загинула дитина, а ще одна людина отримала травми.