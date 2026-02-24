На Львівщині сталася смертельна ДТП: прокурор збив двох дітей, одна з яких загинула

У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі працівника прокуратури. За попередніми даними, внаслідок події постраждали двоє дітей, одна з яких загинула.

Про це повідомили на сторінці в Telegram Львівська обласна прокуратура. Як йдеться в дописі, аварія сталася 24 лютого, близько 19:00 поблизу села Смереків у Львівському районі.

За даними правоохоронців, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на пішоходів у темну пору доби, і внаслідок отриманих травм одна дитина загинула на місці події, ще одну доправили до медичного закладу з тілесними ушкодженнями.

Як пояснив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, за кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області.

Зрештою, за фактом цієї ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Наразі слідство встановлює усі обставини трагедії, досудове розслідування перебуває на контролі.

У Львівській області сталася смертельна ДТП Фото: Скриншот

Генеральний прокурор також зазначив, що водій пройшов медичне освідування, ознак алкогольного сп’яніння у нього не виявили. Водночас усі версії та деталі події перевіряються в межах слідства.Крім того, це провадження він взяв під особистий контроль.

"Офіс Генерального прокурора та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті. Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування", — написав він у своєму дописі.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року військовослужбовець грубо порушив правила дорожнього руху і на позашляховику врізався у легковий автомобіль, який зупинився на світлофорі. Внаслідок аварії загинула мати дітей, а двоє малолітніх доньок отримали травми. Ба більше, разом із ними у машині перебувала їхня тітка.

Також Фокус писав, що у Прилуках сталася смертельна ДТП за участю поліцейського автомобіля, який здійснив наїзд на двох пішоходів. Внаслідок події загинула дитина, а ще одна людина отримала травми.