"Этот сериал трансформируется из релиза в релиз": Смирнов ответил на обвинения от НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова. Его обвиняют в незаконном обогащении, легализации средств и принятии предложения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

В своей заметке в Facebook 24 февраля Андрей Смирнов подтвердил, что дело в отношении него передано в суд. Он назвал это стандартным процессуальным шагом, однако заявил о расхождениях между содержанием пресс-релизов правоохранительных органов и материалами производства.

"Фактически оба органа обнародовали версию событий, которой нет в материалах дела. САП в своем сообщении заявляет о якобы затягивании стороной защиты ознакомления с материалами. Этого не было. Ни одним решением суда не установлен факт злоупотребления правом или затягивания. Никакой процессуальной констатации этого не существует. Это утверждение просто вымышленное для пресс-релиза", — отметил Смирнов.

Он указал, что НАБУ же в своем пресс-релизе отметило: Смирнов якобы принял предложение неправомерной выгоды, взяв и выполнив определенные обязательства. Но в материалах дела нет принятия неправомерной выгоды, взятых на себя обязательств и их выполнения.

Более того, и "неправомерная выгода" — одна сплошная выдумка. Три года расследования. Если уж вы сообщаете обществу о процессуальном шаге — сделайте это хотя бы в рамках той фабулы, которую сами же и придумали, а потом написали. Зачем придумывать то, что противоречит вашей же логике, хотя и ложной?", — задает вопрос Смирнов.

Он пообещал, что уже с первых судебных заседаний все приложенные к делу пресс-релизами обстоятельства станут объектом публичного анализа. НАБУ и САП придется объяснять каждое слово, которое не подтверждается доказательствами, добавил Смирнов.

"Потому что этот сериал трансформируется из релиза в релиз: от "получения неправомерной выгоды" перешли к "принятию предложения", далее — к "выполнению каких-то обязательств", которые, очевидно, появились в воображении авторов сообщений уже после завершения расследования. Теперь еще и добавилось "затягивание ознакомления", которого никто и никогда не устанавливал", — подытожил он.

Напомним, что брат бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, Игорь Смирнов, в 2025 году приобрел ряд объектов недвижимости. Они находились в Киеве, Львове и Карпатах и были приобретены по ценам, которые были существенно ниже рыночных. Объяснить значительные скидки на приобретенное имущество он не смог.

Ранее мы также информировали, что НАБУ и САП передали в суд дело бывшего заместителя руководителя Офиса президента, Андрея Смирнова. Он занимал должность в 2019-2024 годах. В НАБУ сообщили, что его обвиняют в незаконном обогащении, легализации незаконно полученных средств и принятии предложения взятки в особо крупном размере.