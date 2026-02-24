"Цей серіал трансформується з релізу в реліз": Смирнов відповів на звинувачення від НАБУ та САП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова. Його обвинувачують у незаконному збагаченні, легалізації коштів та прийнятті пропозиції неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

У своєму дописі у Facebook 24 лютого Андрій Смирнов підтвердив, що справа щодо нього передана до суду. Він назвав це стандартним процесуальним кроком, однак заявив про розбіжності між змістом пресрелізів правоохоронних органів та матеріалами провадження.

"Фактично обидва органи оприлюднили версію подій, якої немає в матеріалах справи. САП у своєму повідомленні заявляє про нібито затягування стороною захисту ознайомлення з матеріалами. Цього не було. Жодним рішенням суду не встановлено факт зловживання правом чи затягування. Жодної процесуальної констатації цього не існує. Це твердження просто вигадане для прес-релізу", — зазначив Смирнов.

Він вказав, що НАБУ ж у своєму прес-релізі зазначило: Смирнов нібито прийняв пропозицію неправомірної вигоди, взявши та виконавши певні зобов’язання. Але уматеріалах справи немає прийняття неправомірної вигоди, взятих на себе зобов’язань та їх виконання.

Більше того, й "неправомірна вигода" — одна суцільна вигадка. Три роки розслідування. Якщо вже ви повідомляєте суспільству про процесуальний крок – зробіть це хоча б у межах тієї фабули, яку самі ж і придумали, а потім написали. Навіщо вигадувати те, що суперечить вашій же логіці, хоча і хибній?", — задає питання Смирнов.

Він пообіцяв, що вже з перших судових засідань усі додані до справи прес-релізами обставини стануть об'єктом публічного аналізу. НАБУ та САП доведеться пояснювати кожне слово, яке не підтверджується доказами, додав Смірнов.

"Бо цей серіал трансформується з релізу в реліз: від "одержання неправомірної вигоди" перейшли до "прийняття пропозиції", далі — до "виконання якихось зобов’язань", які, очевидно, з’явилися в уяві авторів повідомлень уже після завершення розслідування. Тепер ще й додалося "затягування ознайомлення", якого ніхто і ніколи не встановлював", — підсумував він.

Нагадаємо, що брат колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, Ігор Смирнов, у 2025 році придбав низку об’єктів нерухомості. Вони знаходились у Києві, Львові та Карпатах і були придбані за цінами, які були суттєво нижчими за ринкові. Пояснити значні знижки на придбане майно він не зміг.

Раніше ми також інформували, що НАБУ та САП передали до суду справу колишнього заступника керівника Офісу президента, Андрія Смирнова. Він обіймав посаду у 2019–2024 роках. У НАБУ повідомили, що його обвинувачують у незаконному збагаченні, легалізації незаконно отриманих коштів і прийнятті пропозиції хабара в особливо великому розмірі.