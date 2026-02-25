Военнослужащего ТЦК ранили ножом: в ТЦК рассказали, что произошло в Кривом Роге

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки рассказал, что несмотря на сообщения накануне, во время столкновения между ТЦК и "неравнодушными гражданами" есть только один пострадавший.

По сообщениям пресс-службы учреждения, 24 февраля 2026 года в городе Кривой Рог группа оповещения совместно с национальной полицией остановила гражданина для проверки военно-учетных документов и выяснила, что данный военнообязанный оказался нарушителем воинского учета и находился в розыске.

"Во время общения с задержанным "неравнодушные граждане" прибегли к препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки. В результате агрессивных действий ножевое ранение получил один из военнослужащих", — сказано в сообщении.

Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное. Других пострадавших в данном правонарушении нет.

В Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что любые проявления агрессии в отношении представителей Вооруженных Сил Украины недопустимы.

"Каждый военнослужащий, который работает в составе групп оповещения, выполняет государственную задачу. Силовое противодействие законной деятельности войска — это прямое посягательство на стабильность обороны страны. Призываем граждан к взвешенности и правосознательному поведению. Никакие манипуляции в информационном пространстве не являются оправданием для совершения преступлений. Устойчивость страны перед внешним агрессором зависит от единства общества и взаимоуважения между гражданами и защитниками", — резюмировали в ТЦК.

В Нацполиции Днепропетровской области инцидент не комментировали.

Напомним, Фокус писал о столкновении в Кривом Роге. Тогда местные паблики сообщали о стрельбе.

А 24 февраля Владимир Зеленский признал, что в Украине есть проблема с ТЦК и СП, хотя он и считает масштаб проблемы преувеличенным.