Військовослужбовця ТЦК поранили ножем: в ТЦК розповіли, що сталось в Кривому Розі

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розповів, що попри повідомлення напередодні, під час сутички між ТЦК та "небайдужими громадянами" є тільки один постраждалий.

За повідомленнями пресслужби установи, 24 лютого 2026 року у місті Кривий Ріг група оповіщення спільно з національною поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів та з’ясувала, що даний військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку.

"Під час спілкування з затриманим "небайдужі громадяни" вдався до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців", — сказано у повідомленні.

Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний. Інших постраждалих в даному правопорушенні не має.

У Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки наголосили, що будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими.

"Кожен військовослужбовець, який працює у складі груп оповіщення, виконує державне завдання. Силова протидія законній діяльності війська — це пряме посягання на стабільність оборони країни. Закликаємо громадян до виваженості та правосвідомої поведінки. Жодні маніпуляції в інформаційному просторі не є виправданням для вчинення злочинів. Стійкість країни перед зовнішнім агресором залежить від єдності суспільства та взаємоповаги між громадянами та захисниками", — резюмували в ТЦК.

У Нацполіції Дніппопетровської області інцидент не коментували.

Нагадаємо, Фокус писав про сутичку у Кривому Розі. Тоді місцеві пабліки повідомляли про стрілянину.

А 24 лютого Володимир Зеленський визнав, що в Україні є проблема з ТЦК і СП, хоча він і вважає масштаб проблеми перебільшеним.