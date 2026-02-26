В Тернопольской области мать выколола глаз трехлетнему сыну ради соцвыплат: что решил суд

7,5 лет проведет за решеткой жительница Тернопольской области, которая ради социальных выплат покалечила собственного ребенка.

В ноябре 2019 года она выколола глаз своему сыну, которому на тот момент было три года, сообщили в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, трагедия произошла в одной из больниц. Женщина утверждала, что у ее сына инфекционное заболевание, хотя медики это не подтвердили. Мать ребенка не работала и рассчитывала на социальные выплаты, поэтому требовала признать у малыша болезнь.

Оставшись с сыном наедине, она медицинской иглой умышленно повредила ему глазное яблоко. Из-за тяжелой травмы трехлетний мальчик ослеп на один глаз.

Прокуроры смогли доказать вину подозреваемой в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений своему малолетнему сыну, пройдя суды всех инстанций. Суд отправил ее за решетку на 7,5 года за преступление, совершенное с особой жестокостью, что привело к потере ребенком глаза и стойкой потере трудоспособности.

Также ее обязали выплатить средства на лечение и 600 тысяч гривен морального вреда в пользу ребенка. Защита осужденной обжаловала приговор в кассационном порядке, однако Верховный Суд оставил жалобу без удовлетворения.

По словам заместителя генпрокурора Виктора Логачева, правоохранители имели место с тяжелой трагедией ребенка, получившего инвалидность из-за родной матери. С этими последствиями он будет жить всегда. Сейчас мальчик воспитывается в другой семье.

"Именно поэтому принципиальная позиция стороны обвинения заключалась в том, чтобы обеспечить справедливое наказание, которое соответствует тяжести совершенного преступления и подтверждает неотвратимость ответственности за посягательство на жизнь и здоровье детей", — подчеркнул он.

Отметим, что подобном случае сообщал Telegram-канал "Файний Тернопіль" 23 декабря 2022 года, когда жительница Бережан выколола своему маленькому глаз при похожих обстоятельствах. Врачи сообщили об этом в полицию. Тогда подозреваемая не пояснила мотивов своего поступка. Психолого-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой.

