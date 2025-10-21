Похитила и принудительно ассимилировала: как российская чиновница пыталась "перевоспитать" парня из Мариуполя

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова открыто рассказала о похищении мальчика из Мариуполя и его принудительной ассимиляции в российскую семью. По ее словам, ребенок находился в тяжелом психологическом состоянии из-за посттравматического синдрома после обстрелов и сначала отказывался принимать российское окружение.

Как она рассказала в интервью каналу "Смотри и думай", парень по имени Филипп прибыл из Мариуполя в очень тяжелом состоянии: он страдал от посттравматического синдрома после многочисленных обстрелов в родном городе. Львова-Белова отметила, что у него была "особая позиция" по отношению к России — он постоянно испытывал негатив из-за того, что, по ее словам, в Мариуполе долгое время в школах воспитывали неприязнь к стране.

"Нам очень осложнил совместную семейную жизнь Филипп, который приехал из Мариуполя, потому что прибыл в чрезвычайно тяжелом состоянии. У него был посттравматический синдром после всех тех обстрелов. К тому же он имел особое отношение к России. Это был тот негатив, который на протяжении длительного времени воспитывали в Мариуполе у детей в школах. Это была фактически программа, которой он был подчинен, так же как и все остальные. Поэтому он всегда мне говорил: "Я тебя люблю, ты моя мама, а все остальное — Москва, Россия, вообще все меня раздражает, ничего этого не хочу"",- заявила женщина.

Она рассказала, что пыталась поддержать Филиппа и помочь ему "найти дорогу в жизни", проводила с ним ночные разговоры, пыталась его успокоить и почувствовать его эмоциональное состояние. Однако он все время посещал проукраинские сайты, читал там материалы и пел песни на украинском языке, что, по словам Львовой-Беловой, провоцировало дополнительные конфликты в семье.

Кроме этого, уполномоченная в видео отметила, что ее постоянные поездки на Донбасс также усложняли ситуацию. Она практически "жила" там, помогая семьям и эвакуируя детей в тяжелом состоянии. По ее словам, Филипп не хотел оставаться в России, и это ставило под сомнение процесс его интеграции в новую среду.

Она подробно описала, что переломным моментом стала постепенная работа с любовью. Филипп долго сидел на диване и смотрел проукраинские материалы, но Львова-Белова пробовала убедить его хотя бы "ради нее" изменить отношение. Мальчик постоянно выражал желание вернуться в Украину, продолжал петь украинские песни и показывать свою неприязнь к России. Уполномоченная объясняла, что она не имеет проблем с украинской культурой и языком, потому что часть ее детей имеет украинское происхождение, но подчеркивала, что мальчик постоянно провоцировал ситуацию.

Она добавила, что во время разговоров Филипп объяснял, что хотел, чтобы его "скорее вернули", чтобы Львова-Белова прекратила надеяться на изменение его жизни.

"Я прекрасно отношусь к языку и культуре...А он постоянно провоцировал. Потом, когда мы уже общались, он мне объяснил, что хотел, чтобы я скорее вернула его обратно и чтобы я перестала надеяться, что жизнь может измениться", — добавила россиянка.

В это время также происходили ее личные семейные события: развод, новые отношения, изменения в семейной структуре, которые, по ее словам, "накапливались как клубок" и создавали дополнительное давление на ситуацию.

