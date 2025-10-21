Викрала та примусово асимілювала: як російська чиновниця намагалася "перевиховати" хлопця з Маріуполя

Уповноважена з прав дитини при президенті Росії Марія Львова-Бєлова відкрито розповіла про викрадення хлопчика з Маріуполя та його примусову асиміляцію в російську родину. За її словами, дитина перебувала у важкому психологічному стані через посттравматичний синдром після обстрілів і спочатку відмовлялася приймати російське оточення.

Як вона розповіла в інтерв’ю каналу "Смотри и думай", хлопець, на ім'я Філіпп прибув із Маріуполя в дуже тяжкому стані: він страждав від посттравматичного синдрому після численних обстрілів у рідному місті. Львова-Бєлова відзначила, що у нього була "особлива позиція" щодо Росії — він постійно відчував негатив через те, що, за її словами, у Маріуполі довгий час в школах виховували неприязнь до країни.

"Нам дуже ускладнив спільне сімейне життя Філіпп, який приїхав з Маріуполя, бо прибув у надзвичайно важкому стані. У нього був посттравматичний синдром після всіх тих обстрілів. До того ж він мав особливе ставлення до Росії. Це був той негатив, який упродовж тривалого часу виховували в Маріуполі у дітей у школах. Це була фактично програма, якій він був підпорядкований, так само як і всі інші. Тому він завжди мені казав: "Я тебе люблю, ти моя мама, а все інше — Москва, Росія, взагалі все мене дратує, нічого цього не хочу"",- заявила жінка.

Вона розповіла, що намагалася підтримати Філіппа та допомогти йому "знайти дорогу у житті", проводила з ним нічні розмови, намагалася його заспокоїти та відчути його емоційний стан. Однак він весь час відвідував проукраїнські сайти, читав там матеріали та співав пісні українською мовою, що, за словами Львової-Бєлової, провокувало додаткові конфлікти у сім’ї.

Окрім цього, уповноважена у відео зазначила, що її постійні поїздки на Донбас також ускладнювали ситуацію. Вона практично "жила" там, допомагаючи сім’ям та евакуюючи дітей у тяжкому стані. За її словами, Філіпп не хотів залишатися в Росії, і це ставило під сумнів процес його інтеграції у нове середовище.

Вона детально описала, що переломним моментом стала поступова робота з любов’ю. Філіпп довго сидів на дивані й дивився проукраїнські матеріали, але Львова-Бєлова пробувала переконати його хоча б "раді неї" змінити ставлення. Хлопчик постійно висловлював бажання повернутися до України, продовжував співати українські пісні та показувати свою неприязнь до Росії. Уповноважена пояснювала, що вона не має проблем із українською культурою та мовою, бо частина її дітей має українське походження, але наголошувала, що хлопчик постійно провокував ситуацію.

Вона додала, що під час розмов Філіпп пояснював, що хотів, аби його "швидше повернули", щоб Львова-Бєлова припинила надіятися на зміну його життя.

"Я прекрасно ставлюся до мови та культури…А він постійно провокував. Потім, коли ми вже спілкувалися, він мені пояснив, що хотів, щоб я швидше повернула його назад і щоб я перестала сподіватися, що життя може змінитися", — додала росіянка.

У цей час також відбувалися її особисті сімейні події: розлучення, нові стосунки, зміни у сімейній структурі, які, за її словами, "накопичувалися як клубок" та створювали додатковий тиск на ситуацію.

