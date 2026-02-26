В Днепре прогремели сильные взрывы: в пригороде пылает здание, — соцсети (видео)

26 февраля вечером в Днепре прогремели сильные взрывы. Как пишут местные паблики, их услышали на левом берегу города.

В частности, о происшествии написал Telegram-канал "Труха Днепр", а около 18:40 появилась информация о повторных ударах. Автор публикации отметил, что по данным, которые предоставили подписчики, в городе Подгородное, что в Днепропетровской области, в некоторых домах едва не вылетели окна.

В комментариях под постом многие местные жители подтвердили, что действительно слышали взрывы, которые по их словам были достаточно громкими.

Одна пользовательница добавила, что в Подгороднем горит дом и там взрываются баллоны.

"Да это в Подгороднем горит дом и что-то там взрывается, как газовые баллоны", — написала она.

Відео дня

Информацию подтвердил также Telegram-канал "Ну и Днепр", который опубликовал видео пожара. По данным волонтера Тимофея Потеряйло ("Кучера"), на месте происшествия пылает магазин. Также туда отправились все необходимые службы.

Стоит заметить, что пока официальных данных об этом событии нет. Что важно, в области объявили воздушную тревогу около 15:18, а ее отбой — в 18:40.

Напомним, что вечером 23 февраля в Днепре прогремел взрыв вблизи одного из районных отделов полиции города, из-за чего здание получило повреждения.

Ранее Фокус писал, что в одном из лицеев Днепра прогремел взрыв, и, по данным правоохранителей, в результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних.