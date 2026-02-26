У Дніпрі пролунали сильні вибухи: в передмісті палає будівля, — соцмережі (відео)

26 лютого ввечері у Дніпрі пролунали сильні вибухи. Як пишуть місцеві пабліки, їх почули на лівому березі міста.

Зокрема, про подію написав Telegram-канал "Труха Дніпро", а близько 18:40 з’явилася інформація про повторні удари. Автор публікації зазначив, що за даними, які надали підписники, у місті Підгородне, що в Дніпропетровській області, в деяких будинках ледь не вилетіли вікна.

У коментарях під постом багато місцевих мешканців підтвердили, що справді чули вибухи, які за їхніми словами були досить гучними.

Одна користувачка додала, що у Підгородньому горить будинок і там вибухають балони.

"Та це у Підгородньому горить будинок і щось там вибухає, як газові балони", – написала вона.

Інформацію підтвердив також Telegram-канал "Ну і Дніпро", який опублікував відео пожежі. За даними волонтера Тимофія Потеряйло ("Кучера"), на місці події палає магазин. Також туди відправилися усі необхідні служби.

Варто зауважити, що наразі офіційних даних про цю подію немає. Що важливо, в області оголосили повітряну тривогу близько 15:18, а її відбій — о 18:40.

Нагадаємо, що ввечері 23 лютого у Дніпрі пролунав вибух поблизу одного з районних відділів поліції міста, через що будівля зазнала пошкоджень.

Раніше Фокус писав, що в одному з ліцеїв Дніпра прогримів вибух, і, за даними правоохоронців, унаслідок інциденту постраждали двоє неповнолітніх.