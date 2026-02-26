Сбрил усы и был в СОЧ: полиция задержала мужчину, который смеялся над Народным мемориалом на Майдане

Полиция Киева задержала мужчину, который насмехался над Народным мемориалом погибшим защитникам Украины, который расположен на столичном Майдане.

Выяснилось, что сам мужчина находился в самовольном оставлении воинской части (СОЧ), сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Полиция Киева задержала мужчину, который смеялся над Народным мемориалом погибшим защитникам на Майдане. Задержанный понял, что своим позорным поведением стал "известным" на всю страну, поэтому чтобы его не узнали люди и не нашла полиция, сбрил усы", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что о противоправных действиях мужчины им стало известно 25 февраля из обнародованного видео, которое было распространено в соцсетях. На нем нарушитель, находясь на Майдане, высмеивал место памяти павшим героям и требовал убрать флажки.

Как выяснили правоохранители, мужчине 37 лет. Он — киевлянин, который находится в СОЧ.

"Полицейские задержали мужчину по месту жительства, мотивы своего поступка он объяснить не смог", — отметили в полиции.

Нарушителя передали Военной службе правопорядка, которая в дальнейшем будет определять меру его ответственности.

