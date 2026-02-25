Полиция в Ковеле задержала воспитательницу из-за "опьянения": в детсаду отрицают обвинения

Патрульные правоохранители 23 февраля задержали воспитательницу в Ковеле, которая якобы находилась на рабочем месте навеселе. Руководитель заведения назвала информацию о нетрезвом состоянии женщины ложной и заявила, что ее подчиненную оклеветала "конфликтная мама".

Об инциденте в детском саду Ковеля с воспитательницей рассказывает "Суспільне". По словам журналистов, патрульные подтвердили информацию о задержании сотрудницы детского сада на Волыни в состоянии алкогольного опьянения, но в дошкольном учреждении отрицают эти подозрения.

Пресс-секретарь управления Патрульной полиции Волынской области Анастасия Кидрук сказала изданию, что во время задержания в Ковеле воспитательнице предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, однако она пыталась этого "разными способами избежать".

"Вчера патрульные получили сообщение о том, что работница детсада может находиться на рабочем месте в состоянии опьянения. Инспекторы во время общения обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Для прекращения правонарушения ее задержали и доставили в медучреждение", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, врач при осмотре подтвердил факт нетрезвого состояния. Однако журналисты отметили, что количество промилле в крови в полиции не раскрывают.

На работницу детского сада на Волыни составили протокол задержания и протокол по ч. 1 ст. 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "распитие алкогольных напитков на производстве или пребывание на работе в нетрезвом состоянии". Если вина будет доказана, женщине грозит штраф от 51 до 85 гривен. Материалы дела будут переданы в суд для принятия решения.

Задержание воспитательницы в Ковеле: позиция администрации детсада

Исполняющая обязанности руководителя детского сада №2 "Березка" города Ковеля Ирина Лукашик сказала "Суспільному", что инцидент в детском саду произошел ориентировочно в 17:00, а в полицию обратилась мама ребенка. Она отрицает, что задержанная была в нетрезвом состоянии на рабочем месте. По словам Ирины Лукашик, у работницы заведения произошел "гипертонический криз" из-за задержания полицией, а в медучреждении у нее не брали кровь.

"Патрульные предоставили недостоверную информацию. Факта подтвержденного, что она была нетрезвая, не было. Это была одна мама, которая поставила себе цель... Это слова одной конфликтной мамы. Да, полицию вызвали. Очень жаль, что верят не хорошим людям с репутацией и большим опытом работы. Воспитатель на хорошем счету и она не хотела оставлять свое рабочее место, потому что еще были дети в саду", — сказала руководитель садика.

Она добавила, что педагогический коллектив собрал в поддержку своей коллеги подписи, а сама подозреваемая обратилась к адвокату для защиты своей репутации.

