Поліція у Ковелі затримала виховательку через "сп'яніння": в дитсадку заперечують звинувачення

Патрульні правоохоронці 23 лютого затримали виховательку в Ковелі, яка нібито перебувала на робочому місці напідпитку. Керівниця закладу назвала інформацію про нетверезий стан жінки неправдивою та заявила, що її підлеглу обмовила "конфліктна мама".

Про інцидент у дитсадку Ковеля з вихователькою розповідає "Суспільне". За словами журналістів, патрульні підтвердили інформацію про затримання співробітниці дитячого садка на Волині в стані алкогольного сп'яніння, але в дошкільному закладі заперечують ці підозри.

Речниця управління Патрульної поліції Волинської області Анастасія Кідрук сказала виданню, що під час затримання в Ковелі виховательці запропонували пройти огляд на стан сп'яніння в медичному закладі, проте вона намагалася цього "різними способами уникнути".

"Учора патрульні отримали повідомлення про те, що працівниця дитсадка може перебувати на робочому місці в стані сп’яніння. Інспектори під час спілкування виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Для припинення правопорушення її затримали та доставили до медзакладу", — сказала речниця.

За її словами, лікар під час огляду підтвердив факт нетверезого стану. Проте журналісти зазначили, що кількість проміле у крові в поліції не розкривають.

На працівницю дитячого садку на Волині склали протокол затримання і протокол за ч. 1 ст. 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "розпивання алкогольних напоїв на виробництві або перебування на роботі в нетверезому стані". Якщо провину буде доведено, жінці загрожує штраф від 51 до 85 гривень. Матеріали справи будуть передані до суду для ухвалення рішення.

Затримання виховательки у Ковелі: позиція адміністрації дитсадка

Виконувачка обов'язків керівника дитячого садка №2 "Берізка" міста Ковеля Ірина Лукашик сказала "Суспільному", що інцидент у дитсадку стався орієнтовно о 17:00, а в поліцію звернулася мама дитини. Вона заперечила, що затримана була в нетверезому стані на робочому місці. За словами Ірини Лукашик, у працівниці закладу стався "гіпертонічний криз" через затримання поліцією, а в медзакладі у неї не брали кров.

"Патрульні надали недостовірну інформацію. Факту підтвердженого, що вона була нетвереза, не було. Це була одна мама, яка поставила собі за мету… Це слова однієї конфліктної мами. Так, поліцію викликали. Дуже шкода, що вірять не хорошим людям із репутацією та великим досвідом роботи. Вихователь на хорошому рахунку і вона не хотіла залишати своє робоче місце, бо ще були діти в садку", — сказала керівниця садочка.

Вона додала, що педагогічний колектив зібрав на підтримку своєї колеги підписи, а сама підозрювана звернулася до адвоката для захисту своєї репутації.

