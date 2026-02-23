Військовослужбовці ТЦК показували муляж: директорка розповіла подробиці вибуху в ліцеї Дніпра

Удень 23 лютого в підвалі ліцею №137 Дніпра прогримів вибух, унаслідок якого двоє учнів дістали легкі тілесні ушкодження. Ще кілька дітей скаржилися на оглушення.

Директорка навчального закладу Інна Луговицька в коментарі журналістам пояснила, що в укритті проводили планове заняття з представниками ТЦК і СП відповідно до теми навчальної програми — стрілецька зброя та військова техніка, повідомляє ресурс "Суспільне. Дніпро".

"Проходило практичне відпрацювання, і під час практичного відпрацювання стався "хлопок і задимлення", — розповіла вона.

За її словами, дітей одразу ж перевели в інші локації, вище, а приміщення провітрили, ліквідувавши задимлення.

"Що стосується дітей, то одна дівчинка, коли вставала з лавки, то вдарилася ногою, тому стався забій ноги", — додала Луговицька.

Відео дня

Вона розповіла, що уроки в ліцеї проводять вчителі предмета "Захист України", а на практичні відпрацювання, відповідно до загального плану дій, приїжджають представники ТЦК Шевченківського району.

Наразі, наголосила керівниця ліцею, проводиться службова перевірка.

У Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки інцидент у школі поки ніяк не прокоментували.

Співробітники поліції Дніпра підтвердили виїзд на виклик до навчального закладу і запевнили, що вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

Тим часом батьки дітей обурюються в соцмережах. З коментарів стало відомо, що внаслідок "хлопка" одна дитина опинилася в лікарні.

Також вони цікавляться, навіщо на урок приносити РПГ (ручний протитанковий гранатомет).

Пояснення директора теж не особливо заспокоїли користувачів. Вони обурюються, що під час тривоги дітям показують зброю.

Нагадаємо, у Києві прогримів вибух біля станції метро.

Раніше повідомлялося, що у школах Львова посилюють пропускний режим з метою запобігання терактам.